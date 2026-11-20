Sicurezza

LA NOSTRA SICUREZZA – Sicurezza tra competenze, esclusioni e scorciatoie

di Giuseppe Tiani - 20 Novembre 2026

Due poliziotti possono aver prestato servizio fianco a fianco per trent’anni, con gli stessi turni, gli stessi rischi e lo stesso limite di età.

Se uno lascia il servizio il 31 dicembre 2026 e l’altro il giorno dopo, l’emendamento alla legge di bilancio riconosce soltanto al secondo un coefficiente più favorevole per il calcolo della quota contributiva della pensione. Come spiegare al primo quale differenza, nella sua vita professionale, giustifichi quel trattamento? Sulla previdenza dedicata è incomprensibile la scelta di spostare dal 2022 al 2027 l’avvio della perequazione.

La legge 234 del 2021 aveva istituito un fondo, finanziandolo già dal 2022, e affidato a successivi provvedimenti il compito di dare attuazione alla misura. Se l’emendamento fosse approvato così, resterebbero esclusi dai nuovi coefficienti, poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari e vigili del fuoco, cessati dal servizio tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026. Cinque anni di pensionamenti che riguardano diverse generazioni di uomini e donne che hanno lavorato o lavorano in uniforme o divisa, per i quali quella legge aveva aperto la strada alla tutela previdenziale.

Il correttivo risponde a un problema reale. Lo Stato fissa per il personale delle forze di polizia e militari limiti di età che tengono conto anche dell’efficienza fisica richiesta dal servizio. Nel sistema contributivo, a parità di contributi accumulati, a un’età di pensionamento più bassa corrisponde un assegno annuo più basso. Perché dovrebbe sopportare per intero questa penalizzazione chi ha raggiunto il limite di età proprio negli anni in cui attendeva l’attuazione della legge? Il Parlamento può ancora correggere la decorrenza e prevedere le risorse necessarie per includere quei colleghi. La stessa manovra che interviene sulla pensione di chi lascia il servizio decide anche con quale preparazione vi entreranno i più giovani.

Il disegno di legge prevede per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria l’accesso con la licenza media, un corso di durata non superiore a tre mesi e le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Finanzia inoltre la futura introduzione di figure ausiliarie nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nella Polizia penitenziaria, rinviandone la disciplina. Il titolo di studio non dice tutto del valore di un giovane. I requisiti d’accesso e la durata del corso dicono molto della preparazione che il Governo ritiene necessaria per affidargli poteri che incidono sulla libertà personale. Al magistrato che valuta la legittimità di un arresto chiediamo, giustamente, anni di studio e una selezione rigorosa.

Anche il poliziotto o il carabiniere che interviene in strada deve saper riconoscere i presupposti di quell’arresto. Deve farlo in pochi istanti, mentre ascolta le persone coinvolte e la situazione può ancora cambiare. Quale preparazione gli assicuriamo in tre mesi al massimo? Il disegno di legge lega l’impiego degli ausiliari all’anzianità e alla professionalità acquisita e affida al comandante generale dell’Arma la definizione dei profili operativi. Resta da chiarire quali attività i giovani arruolati potranno svolgere fin dal primo giorno, chi li affiancherà e come sarà verificata la loro preparazione. Sono garanzie dovute ai cittadini e a chi risponderà personalmente degli atti compiuti.

L’Arma ha esperienza e competenze per formare il proprio personale. Del limite imposto alla durata del corso risponde il Governo che lo propone. Alla brevità della formazione si aggiungono le condizioni della ferma iniziale. Agli ausiliari spetterebbe il 65 per cento dello stipendio e degli assegni fissi del carabiniere in ferma volontaria. A personale temporaneo e meno retribuito si affiderebbero così delicate qualifiche di polizia.

Il Governo deve chiarire se e come queste retribuzioni entreranno nella base di calcolo dei rinnovi contrattuali e con quali effetti sul recupero del potere d’acquisto. Per rafforzare gli organici e le strutture investigative, come il SIAP chiede da tempo per le grandi città e i territori periferici del Sud, occorre anche dare continuità al lavoro di chi si specializza. Il reclutamento di 300 ispettori informatici nella Polizia di Stato va nella direzione giusta. Per valutarne l’effetto bisognerà vedere quanti specialisti andranno in pensione, a quali uffici saranno assegnati i nuovi ispettori e quanto a lungo potranno lavorarvi. Il lavoro del Centro Situazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza aiuta a capire quanto conti quell’esperienza.

Due minacce rivolte a scuole di province diverse possono apparire episodi isolati a chi riceve ciascuna segnalazione. Il confronto fra le informazioni delle questure, con il contributo specialistico della Polizia Postale, permette di cogliere un eventuale legame e valutare il rischio. La stessa capacità di giudizio serve a chi ricostruisce relazioni attraverso fonti aperte e social. Definire quegli strumenti «software spia» confonde l’analisi di contenuti accessibili con l’intrusione in un dispositivo.

Del legame che un programma segnala, l’investigatore deve verificare il significato prima di trarne una conclusione di cui risponderà personalmente. A chi comincia lo Stato deve una formazione all’altezza dei delicati poteri che gli affida. A chi matura esperienza deve offrire le condizioni per metterla al servizio dei cittadini. E a chi ha già lasciato l’uniforme deve spiegare perché il ritardo con cui ha dato seguito a una propria legge debba pesare sulla pensione di chi, nel frattempo, ha continuato a fare il proprio dovere.

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