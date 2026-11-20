Attualità

L’investimento per la democrazia non è un lusso

di Cristiana Flaminio - 20 Novembre 2026

Democrazia e lavoro. Ci sono almeno 100mila famiglie, in tutta Italia, che vivono di giornali. Ci sono i giornalisti, certo. Poi ci sono i grafici e poligrafici. Gli addetti alle cartiere. I distributori, che si occupano di far arrivare in ogni angolo della Penisola i quotidiani, le riviste. E, dunque, ci sono le edicole. Una filiera che ha un valore economico importante, capace – come ha rilevato Teha – di generare ricavi nel 2025 pari a 2,2 miliardi di euro, a fronte di un valore aggiunto da 806 milioni per un ecosistema composto da circa 700 imprese di varie dimensioni e ogni livello. Una supply chain che ha un valore democratico, se possibile, ancora più rilevante.

Senza giornali non c’è democrazia

Senza giornali non c’è dibattito e senza il pluralismo delle opinioni, come più volte ha sottolineato il Presidente Sergio Mattarella, la democrazia declina e il conformismo di Big Tech livella tutto. Quale è il prezzo della libertà? Perché, poi, tutto gira lì. In edicola puoi scegliere i giornali, sui social ti tocca quello che l’algoritmo ha scelto per te. Non è mica un caso se le campagne più virulente contro la stampa nascano online, proprio dai colossi digitali. Gli stessi, che abbeverano i loro modelli di Ai alla fonte degli editori pretendendo pure di pagare loro pochi spiccioli. Insomma, la questione è sempre un po’ più complessa di quanto appaia. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel 2025, ammontano complessivamente a poco più di 91 milioni di euro. Si tratta di giornali editi da cooperative, enti senza scopo di lucro, voci dei territori, delle minoranze, del sociale. E si tratta di una cifra che Meta, giusto per citarne una, guadagna in poco più di undici ore e mezza.

La “riforma” Crimi e il prezzo delle fake

Il guaio, vero, è che sul comparto incombe la scure della “schiforma” Crimi. Una norma che, dai tempi del governo gialloverde, avrebbe voluto ridurre fino ad azzerare il contributo ai giornali. E che, ogni anno, viene posticipata e rimandata. Ma, finora, mai nessuno l’ha eliminata. Il salto di qualità sarebbe proprio questo. La politica, più di chiunque altro, dovrebbe capire e comprendere le ragioni dell’importanza di non lasciare a Big Tech le leve dell’informazione. Tutti hanno subito la scure dello shadow ban. Quando c’era Biden, le voci di destra venivano silenziate. Ora c’è Trump, Zuck mette a tacere woke e sinistra. Non è così che funziona il dibattito democratico. Le idee si combattono con altre idee, non con la censura. Allo stesso tempo, la disinformazione ha un costo. Il World Economic Forum, ha indicato nelle fake il rischio più rilevante dei nostri tempi. Prima del Covid e dell’avvento dell’Ai, quindi nel 2019, il costo delle informazioni sballate era pesato per 78 miliardi di dollari sulle imprese globali.

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