Attualità

Corrado Augias, il signore che dava del lei anche all’ignoranza

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Corrado Augias è morto a 91 anni e già si immagina il traffico di aggettivi destinato ad accompagnare il suo funerale mediatico. Colto, raffinato, elegante, autorevole.

Tutto vero, per carità, ma riduttivo per un uomo che aveva trascorso la vita a cercare parole più precise di quelle che usiamo per sbrigarci. Augias aveva un difetto imperdonabile per la televisione contemporanea.

Pretendeva che il pubblico capisse ed era convinto che ne fosse capace. Mentre il piccolo schermo imparava a trattare gli spettatori come bambini da intrattenere con qualche giocattolo rumoroso, lui continuava a parlare di storia e letteratura con la naturalezza di chi considera la cultura una faccenda domestica, qualcosa che dovrebbe stare nelle nostre case come il tavolo da pranzo. Sapeva come risultare antipatico e bisogna riconoscere che spesso ci riusciva benissimo.

Aveva opinioni nette e quella punta di superiorità che talvolta trasformava il confronto in una lezione impartita dall’alto della cattedra. Negli ultimi anni, poi, la sua partecipazione al dibattito politico era diventata particolarmente esplicita, tanto da lasciare, almeno in chi aveva ammirato soprattutto la sua autonomia di giudizio, l’impressione di una crescente vicinanza a una determinata area politica. Una scelta legittima, che talvolta sembrava però togliere qualcosa a quell’eloquio meraviglioso che lo aveva sempre distinto.

E poi quella tentazione tutta italiana di vedere il talento prosperare possibilmente vicino all’albero genealogico. Il nepotismo è una parola impegnativa, che richiede fatti precisi, ma il sospetto di una certa indulgenza verso le dinastie culturali appartiene da tempo al costume nazionale. Anche i grandi intellettuali hanno le loro debolezze. Gliele perdoniamo, soprattutto quando il bilancio resta largamente a loro favore.

La carriera

Nato a Roma nel 1935, giornalista, scrittore e autore televisivo, aveva attraversato decenni di vita italiana. Con Telefono Giallo aveva raccontato la cronaca lasciando spazio alle domande. Con la sua posta su Repubblica aveva trasformato le lettere dei lettori in occasioni di confronto. Con La Torre di Babele, su La7, aveva continuato a scommettere su una televisione nella quale il pensiero trovava ancora una poltrona disponibile.

La sua eleganza meriterebbe un discorso a parte. Quella fatta di misura, dizione impeccabile e una certa distanza dalle confidenze a buon mercato. Augias apparteneva a una generazione per la quale presentarsi preparati era una forma di rispetto verso chi ascoltava.

Negli ultimi anni aveva parlato pubblicamente della morte, rivendicando il diritto di scegliere sul proprio fine vita. Lo aveva fatto con la lucidità di chi, arrivato a novant’anni, conservava la voglia di discutere persino ciò che gli altri preferiscono affidare al silenzio.

Adesso toccherà ascoltare gli inevitabili omaggi di quanti lo chiameranno maestro. Chissà che qualcuno, fra una commemorazione e l’altra, trovi il tempo di aprire uno dei suoi libri. Augias, probabilmente, avrebbe apprezzato più quello di un lungo applauso televisivo.

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