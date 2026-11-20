Esteri

Crans-Montana, drastico calo delle prenotazioni e Mondiali di sci a rischio

Allarme turismo e conti pubblici nella perla delle Alpi svizzere. L'ombra lunga della tragedia di Capodanno frena la ripresa e accende i timori per l'inverno

di Marzio Amoroso - 20 Novembre 2026

@ANSAfoto

Crans-Montana attraversa una fase delicata a distanza di mesi dal grave incendio di Capodanno. Negli ultimi giorni si sono rincorse molte voci sul futuro della località alpina. I dati ufficiali mostrano una situazione articolata sul calo delle prenotazioni, sui prezzi degli alloggi e sui Mondiali di sci.

Calo delle prenotazioni

Il calo delle prenotazioni alberghiere è un dato documentato dalle statistiche del settore. Nei primi nove mesi del 2026 i pernottamenti sono passati da 226.000 a circa 176.000. La flessione complessiva sfiora il 22% rispetto all’anno precedente. Escludendo le strutture chiuse per lavori di ristrutturazione, il calo netto si attesta comunque intorno al 16%. Sul risultato pesano sia l’impatto emotivo della tragedia sia il rallentamento di alcuni mercati esteri. Il dato distingue Crans-Montana da altre località alpine svizzere rimaste stabili o in crescita.

Prezzi di hotel e affitti

Molti hotel mantengono i propri listini abituali senza tagli drastici alle tariffe. La pressione sui prezzi riguarda soprattutto gli affitti privati e gli appartamenti turistici. Diversi operatori locali hanno abbassato le richieste economiche per favorire il turismo invernale. Anche la ristorazione e i locali serali registrano una fase difficile. Alcune attività hanno ridotto l’orario o chiuso dopo forti cali di incasso.

Mondiali di sci 2027

I Mondiali di sci alpino, in programma dall’1 al 14 febbraio 2027, non sono messi in discussione dalla vicenda del locale. L’evento sportivo resta regolarmente confermato nel calendario internazionale. La criticità riguarda invece l’esposizione finanziaria degli enti locali. I Comuni del comprensorio hanno sottoscritto una garanzia fino a 38 milioni di franchi per eventuali annullamenti dovuti a cause di forza maggiore. Al momento nessuna assicurazione copre interamente questo rischio specifico. Un eventuale blocco per maltempo o assenza di neve peserebbe quindi direttamente sui bilanci comunali.

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