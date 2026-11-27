Economia

Scende il prezzo del gas ma preoccupano gli stoccaggi europei

di Martino Tursi - 27 Novembre 2026

Il prezzo del gas scende. Le quotazioni dei futures al Ttf di Amsterdam vanno sotto la soglia degli ottantadue euro al megawattora, assestandosi ora a 81,9 euro al Mwh. Un calo deciso stimato, in termini percentuali, al -6,75%. Una notizia importante perché sembra risentire direttamente, e in maniera positiva, dalle promesse che arrivano dalla Norvegia. Già, perché i siti produttivi norvegesi potrebbero aumentare la produzione e riprendere le consegne, aumentando le disponibilità di Gnl sul mercato. Cosa che non è scontata da un lato né banale perché l’Europa continua a vivere una situazione di profonda incertezza.

Prezzo del gas in ribasso ma preoccupano gli stoccaggi

Il livello medio degli stoccaggi, in Europa, resta al 67,2%. Una media che risulta di gran lunga inferiore a quella registratasi negli ultimi cinque anni. La media mette insieme i dati disponibili dei singoli Paesi. Ciò a dire che l’Italia ha poco da stare preoccupata. Le nostre riserve, infatti, sono piene all’89,4% circa. Quantità di gas, questa, che ci consente di guardare all’inverno con una certa tranquillità. Pur ricordandoci degli ammonimenti di qualche giorno arrivati dall’amministratore delegato Claudio Descalzi che invitava tutti a non abbassare la guardia.

Come stanno gli altri

La Germania è quella che, in questo momento, non se la passa benissimo. Gli stoccaggi, infatti, sono pieni per poco più della metà della loro capacità. Le stime riferiscono di riserve al 54,45 per cento della capienza. Per soprammercato c’è il rischio incombente del meteo. In Europa, difatti, ci si attende un nuovo e repentino calo delle temperature. Che potrebbe spingere verso l’alto la domanda di riscaldamento. Insomma, una bella gatta da pelare. Ma, almeno, una buona notizia c’è. Il gas scende anche se il prezzo, in termini assoluti, rimane fin troppo alto.

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