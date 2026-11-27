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Stipendi d’oro a Campione d’Italia, 11mila euro ai vigili e 8mila all’operatore cimiteriale

Mentre il resto della pubblica amministrazione fa i conti con i tagli, nel municipio al confine con la Svizzera la spesa per il personale vola

di Marzio Amoroso - 27 Novembre 2026

Un piccolo borgo affacciato sul lago di Lugano nasconde uno dei più grandi paradossi della pubblica amministrazione italiana. A Campione d’Italia, enclave italiana in territorio svizzero con circa 1.700 abitanti, le buste paga dei dipendenti municipali raggiungono cifre astronomiche. Un agente della polizia locale arriva a percepire fino a 11.000 euro netti al mese, mentre un operatore cimiteriale tocca quota 8.000 euro netti. Retribuzioni cinque volte superiori alla media nazionale, che ora sono destinate a salire ulteriormente.

Buste paga record e nuovi aumenti in arrivo

La situazione retributiva dell’ente locale è tornata al centro del dibattito politico e finanziario. Nonostante le cifre già fuori scala rispetto al resto della penisola, per i lavoratori del municipio sono previsti nuovi aumenti e arretrati per circa 1.000 euro al mese. A questo incremento sulle singole posizioni si aggiunge l’allargamento dell’organico comunale, passato da quindici a venti unità. Questa operazione porterà la spesa complessiva per il personale dai precedenti 2,7 milioni a ben 4,7 milioni di euro l’anno. Il dato appare ancora più rilevante se si considera che il bilancio del Comune si regge in larga parte sui trasferimenti straordinari dello Stato, resi necessari dopo la crisi e il fallimento dello storico Casinò municipale.

Perché gli stipendi comunali sono così alti

L’origine di questi stipendi d’oro risiede in norme storiche legate alla particolare collocazione geografica del paese. Per decenni, le retribuzioni dei dipendenti pubblici di Campione sono state parametrate all’elevato costo della vita del Canton Ticino, dove affitti e servizi si pagano in franchi svizzeri. Mentre lo stipendio tabellare di base resta identico a quello di qualsiasi altro municipio italiano, il totale lievita grazie alle indennità di residenza e di confine, ai vecchi parametri valutari e alle maggiorazioni per turni e reperibilità.

Il nodo dei diritti acquisiti e le polemiche

Dal primo gennaio 2020 l’enclave è entrata nello spazio doganale dell’Unione Europea, perdendo molti dei vecchi privilegi fiscali. In seguito a questo cambiamento, diverse categorie statali operanti sul territorio hanno subìto il taglio dei bonus legati alla sede disagiata. I dipendenti diretti del Comune, invece, hanno mantenuto intatti i trattamenti storici. Ogni tentativo passato di ridimensionare le indennità si è scontrato con i ricorsi dei lavoratori e con le sentenze dei tribunali. La giurisprudenza ha infatti tutelato i cosiddetti diritti acquisiti, rendendo impossibile un taglio unilaterale da parte dell’amministrazione locale senza uno specifico intervento legislativo nazionale.

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