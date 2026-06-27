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Capo Verde pareggia con l’Arabia Saudita e vola ai sedicesimi

di Italpress - 27 Giugno 2026

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta ai Mondiali, Capo Verde fa la storia e centra una storica qualificazione ai sedicesimi di finale. La formazione di Leitao Brito pareggia 0-0 con l’Arabia Saudita nell’ultima giornata del girone H e termina al secondo posto nel raggruppamento senza vincere una partita. Tre pareggi per Capo Verde (0-0 con la Spagna, 2-2 con l’Uruguay e 0-0 con l’Arabia) che chiude a tre punti e precede sia la selezione di Bielsa che quella di Donis, rispettivamente terza e quarta con due punti. Capo Verde avanza, dunque, ai sedicesimi, dove si regala la sfida all’Argentina di Leo Messi (4 luglio, ore 00.00), già certa di terminare prima nel girone J.

Match subito molto fisico e con tante imprecisioni tecniche. Un cartellino giallo per parte, Abdulhamid sponda Arabia e Pina sponda Capo Verde, e nessuna chance concreta per sbloccare l’incontro. Palleggio sterile della formazione di Donis, che prova a rendersi pericolosa su palla inattiva. Dopo il cooling break si invertono i ruoli, con Capo Verde in controllo e l’Arabia schiacciata nella propria metà campo. Il primo squillo arriva nel recupero, con i sauditi che scaldano i guantoni di Vozinha con un colpo di testa centrale di Kanno.

Ritmi sempre molto bassi anche nella ripresa, con Capo Verde che difende lo 0-0 e il secondo posto nel girone. L’Arabia alza il pressing, ma la squadra di Leitao Brito non va in affanno e si disimpegna sempre con ordine. Nel finale i sauditi ci provano, ma la difesa di Capo Verde è granitica e gli africani centrano una clamorosa qualificazione ai sedicesimi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).