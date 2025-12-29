Ambiente

Capodanno all’insegna del gelo: le previsioni meteo in tutt’Italia

Fino ad oggi giornate miti, dal 30 dicembre il cambio di passo

di Dave Hill Cirio - 29 Dicembre 2025

Capodanno all’insegna del gelo, le previsioni meteo per il 31 dicembre indicano un netto cambiamento climatico rispetto agli ultimi giorni di dicembre. Dopo una fase relativamente mite e soleggiata, una massa d’aria fredda di origine artica‑continentale scivolerà sull’Italia tra il 30 e il 31 dicembre, determinando un consistente crollo delle temperature e condizioni tipicamente invernali in gran parte del Paese.

Cambio di scenario a Capodanno: da clima mite a freddo deciso

Fino a oggi l’alta pressione garantisce giornate miti e soleggiate, con temperature sopra le medie stagionali e condizioni stabili. Le gelate notturne restano isolate nelle aree interne più fredde, mentre le coste e le pianure godono di clima relativamente piacevole per il periodo.

Irrompe l’aria fredda artica da Nord‑Est

Tra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre una massa d’aria fredda raggiungerà l’Italia dal Nord Europa e dai Balcani. Questo nucleo freddo determinerà un brusco calo delle temperature anche di oltre 10°C in alcune zone in poche ore. La ventilazione da Tramontana e Grecale accentuerà la sensazione di freddo, con minime sotto lo zero nelle ore notturne e persino in pianura.

Nord Italia: clima rigido, gelo e cielo sereno

Al Nord il 31 dicembre sarà caratterizzato da temperature basse e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le minime potranno scendere sotto lo zero in Pianura Padana, con possibili gelate diffuse al mattino presto. Nelle zone di pianura sono attese nebbie notturne e banchi di foschia nelle ore fredde, mentre sui rilievi Appenninici e Alpini non si escludono nevicate deboli o locali a quote medio‑basse.

Centro Italia: freddo intenso e venti pungenti

Nel Centro Italia il freddo sarà avvertito con temperature in calo ovunque, specialmente nelle zone interne e sull’Appennino. Ci si attende un clima invernale tipico, con venti da nord‑est che aumentano la sensazione di freddo. Le coste adriatiche vedranno venti sostenuti e cielo per lo più sereno. Qualche nevischio potrà verificarsi in Appennino centrale fino a quote collinari, ma fenomeni diffusi non sono previsti.

Sud e Isole: instabilità e piovaschi prima del freddo

Al Sud Italia e sulle Isole maggiori il 30 dicembre potrà essere caratterizzato da nubi e locali piogge, soprattutto lungo le coste tirreniche e in Sicilia. Con l’avanzare dell’aria fredda nella notte di San Silvestro, le temperature scenderanno rapidamente. In Calabria sono previsti piovaschi sparsi nelle ore precedenti e una notte di freddo intenso, con possibili gelate nei centri interni.

Capodanno e dopo: primo giorno dell’anno con tempo variabile

Il 1° gennaio 2026 manterrà un quadro invernale, con minime sotto zero al Nord e al Centro e temperature rigide anche al Sud. Nuvole e piogge deboli interesseranno alcune regioni del Centro‑Sud, mentre le giornate saranno in gran parte stabili al Nord, seppure con banchi di nebbia mattutini. Lungo l’Appennino si potranno osservare nevicate sparse a quote medio‑basse.

Curiosità meteo: quando l’aria artica bussa all’Italia

Quest’ondata di freddo è segnalata dai modelli europei come una delle prime vere irruzioni artiche della stagione, potenzialmente influenzata da un’anomalia barica su scala continentale. Nonostante il clima mite delle settimane precedenti, questa spinta artica evidenzia l’importanza delle dinamiche tra alte e basse pressioni su scala europea nel determinare condizioni climatiche invernali intense.