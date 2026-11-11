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Politica

Nasce Il Centro, il trappolone di Calenda per imbrigliare tutti

Per scardinare il bipolarismo, il cantiere chiama a raccolta la Fondazione Einaudi, Spazio Pubblico di Pina Picerno, i popolari di Fioroni e Marcucci, i giovani "Europeisti" e Più Europa

di Angelo Vitale -

Intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario durante l’evento AdnTalks, Carlo Calenda annuncia la nascita del progetto “Il Centro”. E’ una mossa politica diretta a sparigliare le certezze elettorali di centrodestra e centrosinistra.

Nasce Il Centro

L’obiettivo strategico dichiarato non è la semplice mediazione, ma impedire che i poli tradizionali conquistino la maggioranza assoluta. “Fare – dice – in modo che nessuno prenda il premio al 42%”.

Il leader di Azione propone una forza centrale definita come “il luogo del buon senso”, disposta a collaborare sulle riforme prioritarie senza cedimenti ideologici.

“Se ti serve una mano sull’energia – spiega-, te la diamo volentieri perché la diamo al Paese… non siamo qui a fare caciara”. Ribadisce a Giorgia Meloni il suo rifiuto di una opposizione preconcetta.

La stoccata

Poi, l’affondo verso entrambi i blocchi. Il governo Meloni viene descritto come un’alleanza bloccata che “galleggia”, resa instabile dalle pressioni di Salvini.

Il campo largo, invece, bollato come “una roba pericolosissima per l’Italia”. Un’alleanza da Renzi a Rifondazione Comunista che, spinta dal programma economico del Pd con il 3% in più di spesa e dai no di Bonelli sul gas aziendale, rischia il default al primo anno.

Per scardinare il bipolarismo, il cantiere chiama a raccolta la Fondazione Einaudi, Spazio Pubblico di Pina Picerno, i popolari di Fioroni e Marcucci, i giovani “Europeisti” e Più Europa.

E stima che Vannacci in campo eroderà consensi a destra.

Il cuore della manovra è il ritorno al modello parlamentare

“Non un accordo elettorale in cui ci scrivi aboliamo le accise”, ma negoziazioni post-voto. E “si fa come si faceva una volta, un accordo in Parlamento che diventa accordo di governo… scrivi quello che puoi fare”. Un piano per disinnescare gli estremismi e costringere i due poli al confronto istituzionale. Anche quella di Calenda, una proposta che dovrà essere misurata nelle urne.

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