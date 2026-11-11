Economia

Addio distributori, la crisi colpisce

L'Italia, punto di riferimento globale con 3.000 imprese e 33mila occupati, ha visto le vendite di nuove macchine crollare del 45%

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

C’era una volta il rito dell’espresso alla macchinetta, cuore della pausa lavorativa. Oggi quel rito si sta spegnendo, trasformando il distributore automatico nel «canarino nella miniera» dell’economia italiana.

Addio distributori automatici

I dati degli Stati Generali Confida tracciano un declino strutturale. Dai 4,9 miliardi di consumazioni del 2019 si è scesi a 3,7 miliardi nel 2025 (-24,9%). E il 2026 conferma il trend negativo. Tra gennaio e augusto i consumi sono calati ulteriormente dello 0,5% (2,378 miliardi), mentre i distributori attivi sono scesi a 737 mila (-2,7%).

A svuotare i bicchierini è una tempesta perfetta. Lo smart working (lentamente) e la frenata manifatturiera — dove si concentra il 37% dei consumi — hanno svuotato uffici e fabbriche.

Il risultato?

I volumi del caffè scendono del 3%. La crisi colpisce al cuore anche la produzione tecnologica Made in Italy. L’Italia, punto di riferimento globale con 3.000 imprese e 33mila occupati, ha visto le vendite di nuove macchine crollare del 45% dal 2019 (da 49.802 a 27.453 unità).

Per una filiera che esporta il 70% dei macchinari, un colpo durissimo. In più, aggravato dalla pressione dei competitor asiatici che offrono prezzi inferiori del 30%, spesso ignorando le normative Ue su sicurezza ed efficienza energetica.

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