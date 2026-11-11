Politica

Il grande freddo di Forza Italia: la diaspora campana e le macerie di Martusciello

Napoli, Forza Italia perde pezzi: scavalcato il veto di Tajani su FdI. Annarita Patriarca verso Meloni, mentre Gianfranco Librandi riapre il dialogo con Renzi

di Anna Tortora - 11 Novembre 2026

La politica campana non perdona e la geografia azzurra, a queste latitudini, ha ormai preso la forma del vuoto spinto. Mentre i vertici romani si affannano a minimizzare, a Napoli il partito fondato da Berlusconi continua a perdere peso e rappresentanza in una sequenza di addii che ha tutta la sostanza di una resa dei conti. Al centro della tempesta si trova il coordinatore regionale Fulvio Martusciello: con l’uscita al Senato di Franco Silvestro — approdato ieri tra le fila della Lega — la leadership locale appare ormai ridotta ai minimi termini.

L’addio più pesante è quello dell’onorevole Annarita Patriarca. La mossa risponde a una geometria ben precisa, disegnata per scavalcare il veto politico imposto direttamente da Antonio Tajani.

Il segretario azzurro, infatti, aveva posto un freno fermissimo sull’ingresso dei propri parlamentari proprio in Fratelli d’Italia, nel tentativo di tutelare il partito dall’espansionismo degli alleati di Governo. Per aggirare il blocco senza uno scontro frontale, la Patriarca ha così optato per una triangolazione procedurale: lunedì lo scalo al Gruppo Misto, per poi formalizzare, nel giro di poche settimane, l’ingresso ufficiale nel partito di Giorgia Meloni.

Un’operazione costruita sull’intesa strategica con l’onorevole Marta Schifone: entrambe figlie d’arte e radicate sul territorio, la loro convergenza s’inserisce appieno nel disegno di FdI di consolidare una presenza capillare sulla Destra campana.

Sull’altro versante si consuma intanto l’uscita di Gianfranco Librandi.

Archiviata la parentesi azzurra — che lo aveva visto candidato alle scorse Regionali —, l’imprenditore ha riallacciato i fili del dialogo con Matteo Renzi. Un rientro verso Italia Viva che pare ormai definito, a riprova di quanto la casa forzista sia diventata un semplice luogo di transito.

Resta aperto l’interrogativo su come un politico esperto e di indubbia intelligenza come Fulvio Martusciello sia giunto a questo punto. La risposta risiede probabilmente nell’errore di aver privilegiato l’iperattivismo alla costruzione della sintesi politica sul territorio. Soffocato da un eccesso di tatticismo e progressivamente disconnesso dalle dinamiche locali, il coordinatore s’è ritrovato al vertice di una struttura svuotata, costretto da solo a gestire una complessa fase di ritirata.

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