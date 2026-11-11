Politica

Il miraggio della sintesi nel campo largo

di Alessandro Scipioni - 11 Novembre 2026

Il campo largo punta a vincere, ma sul governare stende un velo pietoso. Richiama alla memoria il CAF di un tempo, sia pur con un debito di reverenza. Persone di ben altro spessore, Craxi, Andreotti e Forlani; pur imbrigliati nelle maglie del loro potere, avevano uno spessore politico che al giorno d’oggi appare un lontano miraggio.

L’alleanza soffre d’un male prevalente e primario, ossia l’assenza di una leadership riconosciuta. La guida del partito di netta maggioranza relativa sembra il profilo ideale per collezionare sconfitte, ma i più tacciano per mero opportunismo, poiché chi sta al vertice compone le liste elettorali. Eppure, la consapevolezza che la sinistra di Elly Schlein non possa tagliare il traguardo è un pensiero condiviso nel silenzio dei dirigenti.

Le tensioni non mancano neppure nel centrodestra, dove la linea di Matteo Salvini sull’Ucraina diverge nettamente da quella di Giorgia Meloni. La tenuta quadriennale dell’esecutivo dimostra tuttavia una capacità pragmatica di trovare una sintesi, mentre il campo largo rischierebbe di scivolare rapidamente nel grottesco.

L’evocazione dei Democratici statunitensi rivela poi un cortocircuito concettuale. Nella storia, i liberal americani hanno spesso espresso la linea più interventista in politica estera. Dalle escalation in Vietnam alle stagioni delle Primavere Arabe, fino all’intervento di Clinton in Kosovo. Resta da capire come una coalizione disomogenea potrebbe conciliare le piazze pacifiste con la linea di una Casa Bianca democratica, o come gestirebbe l’invio di forniture militari all’Ucraina senza disgregarsi all’indomani del voto.

Prima di rivendicare l’ambizione di governo, uno schieramento politico necessita di tre elementi fondamentali: un programma condiviso, un’idea di Paese sostenibile e, soprattutto, una credibilità di fondo.

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