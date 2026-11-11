Esteri

Usa, neonato sepolto vivo in una gabbia per cani: salvato dopo 24 ore

di Roberta Rizzo - 11 Novembre 2026

Un bambino di appena 11 mesi è stato trovato sepolto vivo in un bosco della Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Il piccolo, scomparso insieme al padre, era stato rinchiuso in una gabbia per cani e nascosto sotto terra. Dopo circa 24 ore, i soccorritori sono riusciti a individuarlo e a portarlo in salvo.

Il bambino, identificato come Koah Sharpe, è stato ritrovato in condizioni critiche, ma ancora vivo. Attualmente si trova ricoverato in ospedale, dove i medici stanno monitorando il suo stato di salute.

Neonato sepolto vivo, la scomparsa insieme al padre

La vicenda è iniziata lunedì 9 novembre, quando il piccolo si trovava nell’abitazione della madre. La donna era uscita per alcune commissioni, lasciando temporaneamente il figlio con il padre, Michael Comer, 25 anni. Poco dopo sarebbe dovuta arrivare un’altra persona incaricata di occuparsi del bambino. Al suo arrivo, però, non ha trovato nessuno. Padre e figlio si erano allontanati senza lasciare indicazioni.

È così scattato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a rintracciare l’uomo nella tarda serata di lunedì, nella zona di Batesburg-Leesville. Del neonato, tuttavia, non c’era alcuna traccia.

La scoperta nel bosco e il salvataggio del bambino

Alle operazioni hanno partecipato quasi 100 soccorritori, impegnati a controllare le aree circostanti.

La svolta è arrivata martedì 10 novembre, durante una perlustrazione nei pressi dell’abitazione del nonno paterno. Gli agenti hanno individuato una porzione di terreno che sembrava essere stata smossa recentemente. Insospettiti, hanno iniziato a scavare. Proprio in quel momento hanno sentito il pianto del bambino provenire da sotto terra.

Il piccolo si trovava all’interno di una gabbia per cani, avvolta in un asciugamano e sepolta a poca profondità. I soccorritori lo hanno immediatamente estratto e affidato alle cure dei sanitari.

Come ha fatto il neonato a sopravvivere per 24 ore?

Secondo lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, l’asciugamano che avvolgeva la gabbia potrebbe aver creato una piccola sacca d’aria, permettendo al bambino di respirare. Una circostanza che potrebbe avergli salvato la vita dopo molte ore trascorse sottoterra.

Il padre era già stato arrestato per accuse legate a un’effrazione. Gli investigatori stanno ora collaborando con la procura per valutare eventuali ulteriori contestazioni.

LEGGI QUI TUTTE NEWS DI ESTERI