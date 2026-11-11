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Immaginare il domani: a Napoli la presentazione del Manifesto dei Musei del Futuro

Nell’ambito della 40a edizione di “Futuro Remoto”, iniziativa organizzata dalla Città della Scienza e dedicata quest’anno all’immaginazione dei futuri, si è svolta oggi nel capoluogo campano, la presentazione del “Manifesto dei Musei dei Futuri”, promosso da Città della Scienza, Ecosistema Futuro, ASviS, ICOM Italia e Ministero della Cultura, nell'ambito del Festival Futuro Remoto 2026.

di Redazione - 11 Novembre 2026

Napoli, 11 novembre 2026 – Come possono i musei contribuire a esplorare i futuri possibili e a orientare le scelte del presente? E come possono integrare questa prospettiva nelle proprie attività, mettendo in relazione il patrimonio culturale con le trasformazioni della società? Per rispondere a queste domande, è nato il “Manifesto dei Musei dei Futuri”, promosso da Ecosistema Futuro, ASviS e ICOM Italia con la partnership istituzionale del Ministero della Cultura, presentato oggi al Museo della Scienza di Napoli.

Il Manifesto illustra i valori, le riflessioni e le prospettive emerse dal percorso compiuto dai 45 musei del “Network dei Musei dei Futuri”, riunitisi all’interno del progetto Ecosistema Futuro (www.ecosistemafuturo.it), e propone una visione condivisa del ruolo che i musei possono svolgere nell’esplorazione dei futuri possibili. La firma simbolica del Manifesto è avvenuta oggi nel corso dell’evento “Musei al futuro plurale. Dialoghi per il lancio del Manifesto dei Musei dei Futuri”, organizzato da Città della Scienza e dai promotori del Network, nell’ambito della 40ª edizione di “Futuro Remoto”, il festival dedicato dal museo campano alla divulgazione scientifica.

“Ecosistema Futuro è un progetto nato per portare il futuro (meglio, i futuri) e il pensiero di lungo periodo al centro del dibattito culturale, politico, economico e sociale del nostro Paese, per migliorare le scelte che esso è chiamato a compiere in un’epoca di grande incertezza”, commenta il direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini. “I musei hanno un ruolo determinante in tale processo perché mettono in dialogo passato, presente e futuro e possono aiutare le persone, specialmente le giovani generazioni, a comprendere le trasformazioni in corso e a partecipare alle decisioni che riguardano il loro domani, come ha recentemente invitato a fare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

“Come ricorda la nuova definizione di museo approvata da ICOM nel 2022, i musei non sono solo depositi di memorie ma offrono anche esperienze di riflessione e di condivisione di conoscenze: aspirano quindi anche a fornire uno sguardo critico sul presente e i futuri. L’interesse dimostrato da molti musei associati a ICOM Italia per il Network e l’adesione crescente alle attività dell’Ecosistema dimostrano la vitalità di un mondo in grado di stare al passo con le sfide della contemporaneità”, aggiunge Antonella Pinna, Presidente di ICOM Italia

“Dal cambiamento climatico alla biodiversità, dall’intelligenza artificiale al futuro del lavoro e dell’apprendimento, i musei offrono spazi di confronto su questioni decisive per le società contemporanee – aggiunge Michela Rota di Ecosistema Futuro. Il Manifesto li invita a affrontare questi ed altri temi chiave con una postura di alfabetizzazione ai futuri e di pensiero anticipante, portandoli nelle mostre e nelle attività educative, coinvolgendo le comunità nell’esplorazione di scenari futuri”, sottolinea Michela Rota, coordinatrice dell’area Musei dei Futuri del progetto Ecosistema Futuro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 40a edizione di “Futuro Remoto”, organizzata da Città della Scienza e dedicata proprio a “L’immaginazione di futuri”. “Celebrare questa ricorrenza non significa volgersi indietro con nostalgia, ma rinnovare con fermezza una promessa civile: fare della scienza un bene comune, vivo e condiviso –dichiara Giovanni Covone, presidente di Città della Scienza- “Il Manifesto dei Musei dei Futuri sarà una sfida per trasformare le istituzioni culturali in vere e proprie antenne di innovazione e laboratori di sostenibilità capaci di orientare le scelte del presente”.

L’evento è stato dedicato alla memoria di Michele Lanzinger, storico direttore del MUSE e figura di riferimento della museologia europea, per ricordare il suo contributo alla nascita del Network e alla riflessione sul ruolo dei musei e sulla loro capacità di confrontarsi con le sfide del presente e del futuro. All’incontro sono intervenuti Giovanni Covone, presidente di Fondazione Idis – Città della Scienza; Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS; Antonella Pinna, presidente di ICOM Italia; Anna Flavia Cimmino, dirigente del Servizio II (Coordinamento tecnico e monitoraggio del DiVA) del Ministero della Cultura; Luca Miggiano e Michela Rota di Ecosistema Futuro.

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