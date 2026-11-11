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Comuni al palo, il vicolo cieco dei mercati rionali

Quei banchi restano vuoti non solo per il calo generale delle attività, ma perché un sistema privo di gare trasparenti congela posizioni poco attrattive e impedisce la riorganizzazione degli spazi pubblici

di Angelo Vitale - 11 Novembre 2026

La crisi del commercio ambulante in Italia non è solo una questione di cifre, ma la spia di un doppio fallimento. Pesano la paralisi della pianificazione urbanistica locale e l’assenza di un vero ricambio generazionale garantito dalla concorrenza.

La crisi degli ambulanti

Da un lato, i Comuni hanno abbandonato i mercati rionali a modelli organizzativi ormai fuori dal tempo. Modelli incapaci di intercettare i nuovi stili di vita dominati da grande distribuzione ed e-commerce.

Dall’altro, la perenne sospensione delle procedure competitive ha eretto barriere all’ingresso per giovani imprenditori e format innovativi.

Lo stallo, le concessioni

In questo scenario di stallo s’inserisce la battaglia sulle concessioni. I dati di settore rammentati da Confesercenti evidenziano un tracollo strutturale. Tra il 2014 e il 2025 si sono perse 59mila attività e oltre 75mila addetti.

Oltre 53mila postazioni — circa un quarto del totale — giacciono inutilizzate. Per le rappresentanze di categoria, questo dimostra l’assenza di una reale “scarsità della risorsa” e la farraginosità dei bandi.

“Non ha senso imporre a migliaia di Comuni procedure di gara onerose e complesse quando nei nostri mercati ci sono già decine di migliaia di posteggi vuoti”, sostiene Maurizio Innocenti. Il presidente nazionale di Anva Confesercenti chiede di verificare l’effettiva disponibilità degli spazi prima di avviare le gare.

Tuttavia, incrociando i rilievi dell’Antitrust con la visione urbanistica, la prospettiva si ribalta. Quei banchi restano vuoti non solo per il calo generale delle attività, ma perché un sistema privo di gare trasparenti congela posizioni poco attrattive e impedisce la riorganizzazione degli spazi pubblici.

Senza selezioni competitive che premino qualità e sostenibilità. Senza piani comunali di rigenerazione urbana che riprogettino orari, logistica e servizi. Insomma, il continuo rinvio dei bandi non salva i mercati. Ne certifica soltanto il declino, sbarrando la strada a chi vorrebbe rinnovare il commercio su strada.

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