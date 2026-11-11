Cultura & Spettacolo

Oasis al Rock and Roll Hall of Fame? Un rifiuto in pieno stile Gallagher

La notizia del forfait ha immediatamente catturato l'attenzione dei media e degli appassionati di musica.

di Gianluca Pascutti - 11 Novembre 2026

La storica band britannica guidata dai fratelli Gallagher ha scelto di disertare la prestigiosa cerimonia di ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame. Nonostante il grande valore del riconoscimento internazionale, i musicisti di Manchester hanno deciso di non partecipare all’evento ufficiale.

I dettagli della clamorosa assenza degli Oasis

La notizia del forfait ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e degli appassionati di musica. Molti speravano in una spettacolare partecipazione sul palco per celebrare la gloriosa carriera del gruppo. Tuttavia, nessuno dei due celebri fondatori prenderà parte alla serata celebrativa. Questa scelta rispecchia perfettamente l’attitudine indipendente e ribelle che ha sempre contraddistinto la band britannica.

La distanza geografica e l’ironia social

Le giustificazioni dietro questo rifiuto uniscono impegni concreti e la proverbiale ironia di Liam Gallagher. Rispondendo alle domande dei fan sui social media, il cantante ha liquidato la questione con la consueta sfrontatezza. Il frontman ha spiegato che la sede della manifestazione si trova troppo distante per un viaggio lampo, aggiungendo di avere altre priorità e persino faccende domestiche da sbrigare. In parallelo, Noel Gallagher risultava già bloccato a Londra da impegni precedentemente fissati, azzerando ogni possibilità di una rimpatriata americana.

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