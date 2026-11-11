Cronaca

Pestaggio a scuola, 12enne in ospedale

di Paolo Diacono - 11 Novembre 2026

Pestaggio a scuola: un ragazzino di 12 anni è stato aggredito e spedito in ospedale. E’ successo a Eboli, in provincia di Salerno. Il giovanissimo studente ha riportato la frattura di un braccio e una ferita che gli è costata cinque punti di sutura. Tutto sarebbe sorto a causa di un banale litigio tra ragazzi.

I soliti motivi, futilissimi, che si trasformano in rabbia. E rabbia che diventa violenza di fronte agli occhi dei compagni di scuola e dei genitori che aspettavano di ritirare i figli all’uscita da scuola.

Pestaggio a scuola, finisce in ospedale

La lite è durata qualche minuto, a calmare gli animi si sono intromessi diversi passanti che hanno diviso i ragazzi intenti a darsele di santa ragione. Intanto qualcuno aveva allertato i soccorsi e chiamato l’intervento dei medici del 118.

I sanitari hanno fin da subito compreso che il ragazzino si era fatto davvero male. Gli hanno immobilizzato il braccio fratturato e medicato la ferita. Quindi si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso.

Via alle indagini

Per fare chiarezza attorno all’accaduto son partite le indagini delle forze dell’ordine. Il ragazzino che è rimasto ferito è di nazionalità straniera.

E si indaga pure per capire se ci possano essere state ragioni afferenti alla xenofobia alla base della drammatica aggressione. Rilievi e accertamenti, inoltre, per comprendere se si tratti di un caso di bullismo e per capire se ci siano stati episodi pregressi.

La scuola ha avviato progetti per le pari opportunità e si è messa a disposizione degli inquirenti.

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