Attualità

Il caro voli per Natale, tornare al Sud è un lusso

Le analisi Codacons, gli espedienti per risparmiare, gli esposti all'Antitrust

di Angelo Vitale - 8 Novembre 2026

Ogni anno, puntuale come il panettone che è già da settimane sugli scaffali dei supermercati, si ripresenta il medesimo copione che trasforma il diritto di tornare a casa per le festività natalizie in un vero e proprio lusso per pochi. Chi lavora o studia al Nord e pianifica il rientro in famiglia al Sud si trova ad affrontare la solita stangata sulle tariffe dei trasporti.

Torna il caro voli di Natale

L’analisi del Codacons ha registrato finora prezzi minimi per la tratta di andata e ritorno che sono assai costosi sui collegamenti principali verso Calabria e Sicilia. Basti pensare che un volo Milano-Reggio Calabria parte da oltre 400 euro, mentre da Torino a Catania servono cifre del tutto analoghe per coprire una semplice tratta nazionale.

Non si tratta di una fluttuazione stagionale, ma delle dirette conseguenze di un algoritmo di tariffazione dinamica che sfrutta la concentrazione della domanda. Negli anni passati le tratte da Linate a Catania hanno persino toccato picchi assimilabili a rotte intercontinentali, spingendo molti passeggeri verso soluzioni bizzarre come i voli con scalo all’estero per risparmiare sul prezzo finale.

Gli espedienti per risparmiare

È il cosiddetto fenomeno del “ping pong dei cieli”: viaggiatori costretti ad allungare i tempi di tragitto e fare tappa in scali stranieri pur di evitare le tariffe proibitive dei voli diretti. Ai costi di base si addizionano poi i balzelli per il bagaglio a mano e la selezione della poltrona, appesantendo ulteriormente la spesa complessiva del biglietto.

Nonostante i tavoli istituzionali, gli esposti inviati all’Antitrust e le misure di sostegno regionale come il bonus voli per i residenti in Sicilia, la piaga del caro-trasporti rimane sostanzialmente irrisolta. Le agevolazioni pubbliche mitigano soltanto in parte l’impatto economico per alcune categorie, ma non scalfiscono la struttura di un mercato dominato da poche compagnie aeree.

In assenza di riforme capaci di garantire continuità e trasparenza, il ricongiungimento familiare di Natale resta ostaggio delle logiche speculative, condannando chi vive questa condizione di lontananza dal luogo di origine a pagare un tributo sproporzionato per esercitare il semplice diritto alla mobilità.

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