Politica

Oltre il mare, dentro l’Europa: la regia di Mattarella sull’asse tra Roma e Tirana

Con l'avvicinarsi della presidenza italiana del Consiglio Ue, il Colle intende garantire continuità di politica estera al di là dei cambi di maggioranza a Roma

di Angelo Vitale - 9 Novembre 2026

Dal Quirinale arrivano parole accorate di auspicio sulla causa albanese in Europa, la tentazione superficiale è quella di leggerle come una semplice cortesia diplomatica verso un Paese vicino. Ma nei corridoi della diplomazia romana e tra le stanze del Colle la prospettiva è assai diversa. Le prese di posizione di Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj, obbediscono a un preciso e sottile calcolo di geopolitica e garanzia istituzionale.

Le parole di Mattarella

Il primo motivo è di natura sistemica. Il presidente sa bene che il Mediterraneo allargato e la sponda adriatica non tollerano vuoti d’aria. L’uscita della Gran Bretagna e i rallentamenti burocratici di Bruxelles rischiavano di consegnare le ambizioni di Tirana ad altri “corteggiamenti”. Pesano altri attori extra-europei, tra penetrazione economica cinese, influenze energetiche e sirene geopolitiche da Oriente.

Inserire con forza l’Albania sotto il tetto protettivo dell’Ue significa per il Colle blindare la sicurezza del confine orientale dell’Italia.

Il “doppio binario”

Il secondo motivo riguarda la politica interna e il “doppio binario”. L’intesa tra Giorgia Meloni ed Edi Ramam negli ultimi mesi centrata sull’esternalizzazione e sulla gestione dei flussi migratori nei centri di Gjader e Shengjin. Il rapporto bilaterale, però, sferzato da un persistente scontro ideologico e giuridico tra politica e magistratura.

Qui, la regia del Capo dello Stato, elevando il confronto dal terreno tattico a quello strategico. Sostenere l’adesione europea dell’Albania significa ancorare qualsiasi accordo bilaterale alla cornice invalicabile del diritto comunitario, delle garanzie costituzionali e dei valori condivisi.

Per Mattarella, Tirana non deve essere un mero “deposito esterno” di pratiche migratorie, ma una democrazia a pieno titolo nell’alveo di Bruxelles.

L’orizzonte 2028

Infine, con l’avvicinarsi della presidenza italiana del Consiglio Ue, il Colle intende garantire continuità di politica estera al di là dei cambi di maggioranza a Roma.

Presentare l’Italia non come uno sponsor interessato ma come il primo “avvocato d’Europa” per Tirana rafforza il nostro prestigio internazionale. E a Roma conferisce all’auspicio presidenziale il valore di una garanzia di Stato. L’Albania in Europa non è la bandiera di un governo, ma un’esigenza storica della nostra Repubblica.