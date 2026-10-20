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Castel Volturno, 14enne accoltella un compagno di scuola

Una lite tra studenti finisce nel sangue all'istituto Vincenzo Corrado. La vittima è stata ferita all'addome e a una mano ed è stata trasportata in ospedale

di Claudia Mari - 20 Ottobre 2026

Una discussione tra compagni di scuola, poi la violenza. Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver accoltellato un coetaneo all’interno di un istituto scolastico di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di lunedì 19 ottobre, nella sede distaccata di Pinetamare dell’Isis Vincenzo Corrado. Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, i due studenti avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire. Durante il diverbio, uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello a serramanico, colpendo il compagno all’addome e provocandogli anche una ferita a una mano. L’episodio si è consumato davanti agli altri studenti, in un momento in cui, secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni, i docenti non erano presenti in aula per il cambio del turno.

L’intervento della polizia e il coltello sequestrato

A dare l’allarme sono stati i presenti. Gli agenti del commissariato di Castel Volturno sono intervenuti nell’istituto dopo la segnalazione alla centrale operativa relativa al ferimento di uno studente. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima del trasferimento in ospedale.

Le condizioni del giovane hanno richiesto il ricovero in osservazione per la ferita all’addome, inizialmente giudicata potenzialmente grave. Secondo le informazioni diffuse successivamente, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione, raccogliendo testimonianze e sequestrando un coltello a serramanico ritenuto compatibile con quello utilizzato durante il ferimento. Al termine delle attività, il quattordicenne arrestato è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La protesta di studenti e genitori

L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità scolastica. Nella mattinata di oggi, secondo quanto riportato dalla stampa locale, studenti e genitori si sono riuniti davanti all’istituto per manifestare contro la violenza.