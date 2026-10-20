Esteri

A Riad slitta pure il Future Investment Iniziative

di Pietro Pertosa - 20 Ottobre 2026

Dopo il Six Kings Slam, slitta pure la decima edizione del Future Investment Initiative di Riad. L’appuntamento, inizialmente, era in agenda tra il 26 e il 29 ottobre nella capitale dell’Arabia Saudita. Ma la conferenza, che quest’anno avrebbe celebrato il suo primo anniversario in doppia cifra e sarebbe stata intitolata al “Power of Legacy”, cioè al potere del retaggio e dell’eredità, slitta all’anno venturo. Nella nota, firmata dalla principessa Maha Bint Mishari Al Saud, tante belle parole. Ma il motivo del rinvio è uno solo: i missili houthi e la guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente.

“Poiché si tratta della nostra storica decima edizione, vogliamo assicurarci che possa esprimere appieno la sua portata, una qualità straordinaria e un impatto indimenticabile, come la nostra comunità si aspetta e merita”, si legge nella nota del Future Investment Initiative. E la principessa Al Saud, amministratrice delegata dal Fii Institute aggiunge: “Un decennio di partnership e di visione condivisa non merita niente di meno del nostro massimo impegno”. Insomma, per fare le cose in grande in Arabia Saudita preferiscono prendere la rincorsa. Un passo indietro, oggi, per festeggiare in modo più adeguato domani.

Se ne parla nel 2027

Se ne parla, dunque, nel 2027. Intanto, dal Future Investment Initiative una richiesta di pazienza e un ringraziamento alla comunità internazionale. Per l’attesa. Per Riad è un colpo. Non banale. Perché l’appuntamento rappresenta una pietra miliare, da qualche anno a questa parte, nell’ambito dell’economia e della finanza internazionale. Uno dei tanti aspetti, e delle molteplici iniziative, legate alla Vision 2030 e alla strategia di soft power dei sauditi. Che dovrà slittare causa guerra.

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