Politica

Cateno De Luca, “Giamburrasca” del centrodestra che smonta il “campo santo” della sinistra

di Angelo Vitale - 31 Ottobre 2026

In un solo intervento a Omnibus su La7, il leader di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord Cateno De Luca traccia una linea d’azione a tutto campo che rompe i consueti schemi della politica romana.

La “sentinella” del centrodestra

De Luca veste i panni di chi frena le derive identitarie della destra. Ricorrendo alla consueta ironia sulle “sedute spiritiche”, sbarra la strada all’ipotesi di un ingresso del generale Vannacci nella coalizione di centrodestra. E lo liquida come una figura che «si sta sgonfiando e rappresenta il passato».

Parallelamente, rivendica un perimetro d’azione autonomo capace di attrarre gli amministratori locali persino dal centrosinistra.

Un’altra incursione nel “campo santo”

Dall’altro lato, De Luca non concede sconti alle contraddizioni dell’opposizione. nello studio della tv di Urbano Cairo esprime stavolta una tagliente solidarietà al deputato Pd Filippo Sensi. Perché lo indica come alleato suo malgrado con la sinistra radicale. E infierisce per l’ennesima volta sulle spaccature interne del fronte progressista. Non nuova, l’etichetta con la quale lo ha ribattezzato un desolante «campo santo».

Un battitore libero e spregiudicato che forse mancava nelle file parallele al centrodestra tradizionale. Un Giamburrasca che rifiuta le scorciatoie ideologiche a destra. E al tempo stesso mette a nudo l’incoerenza strutturale del centrosinistra.