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Addio a Nonna Silvi, la cucina italiana piange la nonna più amata del web

Il mondo dei social piange Silvana Bini, morta a 85 anni dopo una breve malattia.

di Gianluca Pascutti - 31 Ottobre 2026

La comunità digitale e il mondo della gastronomia piangono la scomparsa di Silvana Bini. Per milioni di appassionati era semplicemente Nonna Silvi, la cuoca ultraottantenne che ha conquistato la rete. La notizia ha lasciato un voto incolmabile tra i fan. In pochissimo tempo era diventata un punto di riferimento per chi ama la tradizione.

La triste notizia e il cordoglio dei fan

La celebre cuoca si è spenta all’età di 85 anni nella sua abitazione in Toscana. A portare via la star dei social è stata una malattia fulminante, scoperta solo tre settimane prima del triste epilogo. L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi familiari attraverso i profili ufficiali dell’attività di famiglia. La risposta degli utenti è stata immediata. Migliaia di messaggi di affetto e condoglianze hanno inondato la rete in pochissime ore.

I funerali e l’ultimo saluto a Montespertoli

Le esequie si terranno nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli. L’intera comunità locale si stringerà attorno ai parenti durante le celebrazioni. La forneria di famiglia resterà chiusa in segno di rispetto e lutto per l’intera giornata. Sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto a una donna che ha saputo portare il calore della casa in tutto il mondo.

Da un video ironico al successo planetario

Il fenomeno mediatico è iniziato nel 2022 grazie a un divertente filmato registrato dal nipote. Quel contenuto spontaneo sulla sua vita quotidiana ha fatto subito il giro del web. Da quel momento la popolarità di Nonna Silvi è cresciuta in modo esponenziale. La sua cucina toscana genuina e il suo carattere schietto hanno conquistato follower di ogni età e da ogni paese.

Un’eredità gastronomica e televisiva indimenticabile

In breve tempo l’iconica cuoca ha raggiunto milioni di seguaci tra i diversi canali digitali. La sua fama ha superato i confini nazionali, portandola a cucinare persino per personalità internazionali e famiglie reali. Oltre al successo in rete, ha pubblicato libri di ricette tradotti all’estero. Ha partecipato anche a importanti programmi televisivi dedicati alla cucina. La sua spontaneità rimarrà un esempio unico di come la passione per il cibo possa unire generazioni diverse.

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