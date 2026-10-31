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Udinese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita

di Francesca Petrosillo - 31 Ottobre 2026

La Roma torna in campo oggi, sabato 31 ottobre 2026, per affrontare l’Udinese nella decima giornata di Serie A. Il match si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Una sfida importante per entrambe le squadre, che arrivano all’appuntamento con obiettivi e situazioni di classifica differenti.

I giallorossi, allenati da Gian Piero Gasperini, occupano attualmente il terzo posto con 21 punti. La formazione capitolina vuole proseguire il proprio percorso positivo e consolidare la posizione nelle zone alte della classifica.

Situazione più complicata per l’Udinese di Kosta Runjaic. I friulani attraversano un periodo difficile, caratterizzato da sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette giornate. Nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 contro il Parma, risultato che non ha interrotto il digiuno di vittorie.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

Per la sfida di oggi, entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi al modulo 3-4-2-1. Gasperini punta su un assetto offensivo guidato da Malen, mentre Runjaic dovrebbe schierare Davis come riferimento avanzato.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, De Roon, Molina; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Le formazioni ufficiali saranno comunicate prima dell’inizio dell’incontro.

Udinese-Roma: dove vederla in diretta TV e streaming

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che permetterà agli abbonati di seguire l’incontro attraverso televisori compatibili, smartphone, tablet e computer.

La partita inizierà alle ore 18 di oggi, sabato 31 ottobre, e rappresenterà un appuntamento significativo per il cammino delle due formazioni.

Serie A, Roma a caccia di punti importanti

La squadra di Gasperini punta a conquistare un’altra vittoria per mantenere il contatto con le prime posizioni. L’Udinese, invece, cercherà di sfruttare il fattore campo per interrompere la serie negativa.

A dirigere l’incontro sarà Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli. Una partita che mette di fronte due squadre con necessità diverse, ma accomunate dalla volontà di ottenere un risultato positivo.