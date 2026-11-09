Politica

Il sorteggio non era il vero bersaglio

La giudice Natalia Ceccarelli riporta il dibattito sulla separazione delle carriere al suo nodo essenziale: l'assetto ordinamentale della magistratura

di Anna Tortora - 9 Novembre 2026

La riflessione della giudice Natalia Ceccarelli individua uno dei passaggi più significativi del confronto sulla Riforma Nordio: il rapporto tra il sorteggio, il sistema delle correnti e la separazione delle carriere.

«Leggo da autorevoli opinionisti che la riforma sarebbe fallita “per colpa” del sorteggio. “Stranamente” la stessa tesi sussurrata dall’ANM.

Meglio sarebbe stato dire che, senza il sorteggio, l’ANM non vi si sarebbe opposta come un sol uomo. Ma è pur vero che, senza il sorteggio, i fautori della separazione delle carriere non sarebbero andati in cerca dei magistrati disposti a spiegare le buone ragioni “anche” di quello.

Se l’auspicio è quello di addivenire alla separazione delle carriere con legge ordinaria (della cui praticabilità personalmente dubito), ricordino costoro che siamo al cospetto di piani diversi solo a livello strategico, non già ordinamentale».

Riforma Nordio: il sorteggio e le ragioni del dissenso

Il ragionamento di Ceccarelli porta direttamente al cuore della questione: la tendenza a ricondurre le ragioni della sconfitta della Riforma al meccanismo del sorteggio, trascurando la più ampia trasformazione dell’assetto ordinamentale della magistratura che il progetto costituzionale intendeva realizzare.

Il sorteggio rappresentava una componente qualificante di un disegno più ampio, destinato a incidere sull’organizzazione della magistratura, sulla struttura del suo autogoverno e sulla distinzione tra funzione giudicante e funzione requirente.

L’interrogativo sollevato dalla giudice riguarda, dunque, la natura stessa dell’opposizione dell’ANM: quanto del dissenso fosse legato alle modalità di composizione degli organi di autogoverno e quanto investisse la prospettiva di una separazione strutturale delle carriere?

Il ruolo delle correnti e il sistema di autogoverno della magistratura

Il tema coinvolge direttamente il rapporto tra rappresentanza associativa e governo autonomo della magistratura.

Il sistema delle correnti ha assunto nel tempo un ruolo significativo nella dinamica elettorale e nella formazione degli equilibri interni al Consiglio superiore della magistratura. Il sorteggio introdotto dalla riforma interveniva proprio su questi meccanismi, proponendo un diverso criterio di individuazione dei componenti degli organi di autogoverno.

La separazione delle carriere, tuttavia, investe un livello ancora più profondo: la configurazione istituzionale delle funzioni giudicante e requirente, la loro autonomia e le rispettive garanzie.

Separazione delle carriere: cosa prevede la Costituzione

Il Pubblico ministero esercita la funzione requirente; il giudice è chiamato a decidere in posizione di imparzialità e terzietà.

L’articolo 111 della Costituzione pone il giudice terzo e imparziale al centro del giusto processo, fondato sul contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. È attorno a questi principi che si sviluppa una parte essenziale delle ragioni giuridiche a sostegno della separazione delle carriere.

Separazione delle carriere con legge ordinaria: i dubbi di Ceccarelli

Ancora più significativo è il passaggio nel quale la Ceccarelli affronta l’ipotesi di perseguire tale obiettivo attraverso una legge ordinaria.

La giudice manifesta un esplicito scetticismo sulla praticabilità di questa soluzione, richiamando implicitamente la necessità di misurare ogni intervento con la struttura costituzionale dell’ordine giudiziario.

Gli articoli 104 e 107 della Costituzione delineano un sistema fondato sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, oltre che sulla distinzione dei magistrati per diversità di funzioni. È all’interno di questa cornice che deve essere valutata qualsiasi proposta di trasformazione ordinamentale.

La separazione funzionale e la separazione delle carriere appartengono a dimensioni giuridiche differenti. La prima attiene alla distribuzione delle funzioni processuali; la seconda investe lo status professionale, i percorsi di appartenenza e l’assetto istituzionale delle rispettive magistrature.

La questione della fonte normativa assume, pertanto, un rilievo decisivo.

Una legge ordinaria può disciplinare gli aspetti organizzativi consentiti dal quadro costituzionale; una trasformazione strutturale dell’ordinamento richiede invece una verifica rigorosa della compatibilità con i principi e le disposizioni della Carta.

È questo il significato più profondo della distinzione indicata dalla Ceccarelli tra strategia e ordinamento. Il percorso politico e legislativo può cambiare; la natura del risultato perseguito rimane il criterio attraverso il quale misurare la legittimità e l’effettiva praticabilità dell’intervento.

Il futuro della riforma tra indipendenza e autonomia della magistratura

La separazione delle carriere e la riforma dell’autogoverno appartenevano a un progetto istituzionale unitario, nel quale ciascun elemento concorreva alla ridefinizione degli equilibri della magistratura.

Il sorteggio rappresentava uno degli strumenti attraverso i quali intervenire sul sistema delle correnti e sulla composizione degli organi di autogoverno.

La sua discussione, pertanto, va ricondotta alla funzione che svolgeva nell’architettura complessiva della riforma.

La posizione della giudice Ceccarelli restituisce al dibattito la sua autentica dimensione costituzionale. Al centro vi sono il modello di magistratura, il rapporto tra accusa e giudizio, l’autogoverno e le garanzie di terzietà e indipendenza.

La questione della separazione delle carriere resta, dunque, una questione ordinamentale. Ed è su questo terreno che occorre misurare ogni futura proposta di riforma, con rigore giuridico, coerenza sistematica e piena consapevolezza degli equilibri costituzionali coinvolti.

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