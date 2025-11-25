Attualità

Champions League, stasera Bodo Glimt-Juventus: partita a rischio?

di Eleonora Ciaffoloni - 25 Novembre 2025

Bodo Glimt-Juventus, la sfida di Champions League in programma questa sera, martedì 25 novembre, è a rischio. Il calcio d’inizio è fissato per le 21, ma il maltempo che sta colpendo la Norvegia, e in particolare la zona dell’Aspmyra Stadion, mette in dubbio il regolare svolgimento della gara.

Le temperature rigidissime e le continue nevicate stanno già creando problemi: nel pomeriggio, la partita di Youth League tra le due formazioni è stata sospesa per alcuni minuti a causa del campo completamente imbiancato. Alla ripresa, i giovani bianconeri guidati da Simone Padoin sono riusciti a imporsi 6-2, ma in condizioni al limite della praticabilità, con il pallone che a tratti quasi spariva sotto la neve.

Bodo Glimt-Juventus: partita a rischio, il regolamento UEFA

Questa situazione ha alimentato le polemiche sulla scelta dell’orario serale. Molti si chiedono perché non si sia anticipato il match alle 18.45, quando le temperature, sebbene comunque rigide, sarebbero state leggermente più favorevoli. La risposta, però, è nel regolamento UEFA: ogni squadra può disputare al massimo due partite in quella fascia oraria, mentre il Bodo/Glimt ha già utilizzato entrambe le finestre disponibili, una contro il Galatasaray e un’altra programmata contro il Manchester City nel mese di gennaio. Per questo motivo, l’anticipo era impossibile.

Il contesto climatico, comunque, resta estremo. Bodo si trova a poco più di 200 chilometri dal Circolo Polare Artico e la percezione del freddo è tutt’altro che marginale. Lunedì sera il termometro segnava -16°, mentre per la partita si prevede una temperatura attorno ai -2°, accompagnata da vento forte e da una nevicata che potrebbe accumulare tra i 5 e i 10 centimetri durante la giornata. Uno scenario che non spaventa però Luciano Spalletti, che ha affrontato con ironia le domande sui rigori climatici. «Freddo? Io ho vissuto cinque anni in Russia, lì ci ho anche messo su famiglia. So cosa significa giocare in queste condizioni», ha detto in conferenza stampa.