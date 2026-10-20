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Champions League, Napoli-Bodo Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla

Per la squadra di Massimiliano Allegri l'obiettivo è uno solo: conquistare la prima vittoria europea della stagione

di Emily Gabrielli - 20 Ottobre 2026

Il Napoli cerca una svolta in Champions League: stasera gli azzurri affrontano il Bodo Glimt allo stadio Diego Armando Maradona nella terza giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle 21 e per la squadra di Massimiliano Allegri l’obiettivo è uno solo: conquistare la prima vittoria europea della stagione e provare a rimettere in carreggiata un percorso finora complicato.

Le prime due uscite internazionali hanno lasciato il Napoli a secco di punti, con le sconfitte contro Arsenal e Villarreal che hanno reso più difficile la corsa alla qualificazione. A pesare è anche il momento delicato attraversato dalla squadra in campionato, reduce dal ko contro il Venezia nell’ultimo turno di Serie A. La sfida del Maradona diventa quindi un’occasione importante per reagire, ritrovare fiducia e dare un segnale ai tifosi.

Di fronte ci sarà un Bodo Glimt che arriva in Italia con maggiore entusiasmo dopo aver battuto il Borussia Dortmund per 1-0 nell’ultima partita europea. I norvegesi avevano invece perso al debutto contro il Bayern Monaco e puntano a dare continuità al risultato ottenuto nell’ultimo turno. Per il Napoli serviranno attenzione e concretezza per evitare un’altra serata complicata.

Napoli-Bodo Glimt, orario e probabili formazioni

La partita tra Napoli e Bodo Glimt è in programma oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Allegri dovrebbe schierare gli azzurri con il modulo 3-4-2-1, affidando a Højlund il compito di guidare l’attacco, con Giovane e De Bruyne alle sue spalle.

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Rrahmani, Rafa Marin, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Højlund. Allenatore: Allegri.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Aleesami, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.

Napoli-Bodo Glimt, dove vederla in tv e streaming

La sfida di Champions League sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Per seguirla in streaming saranno disponibili Sky Go, per gli abbonati Sky, e NOW, attraverso un pass che includa gli eventi sportivi.

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