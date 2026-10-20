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Champions League, Roma-Slovan Bratislava: orario, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi cercano il riscatto in Europa dopo la sconfitta contro il Real Madrid: le scelte di Gasperini

di Emily Gabrielli - 20 Ottobre 2026

La Roma si prepara a una nuova notte europea allo stadio Olimpico: stasera i giallorossi affrontano lo Slovan Bratislava nella terza giornata di Champions League. Una sfida che può rivelarsi decisiva per il cammino nella competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, con la squadra di Gian Piero Gasperini chiamata a conquistare punti preziosi per rilanciarsi in classifica.

Il percorso europeo della Roma, finora, non è stato semplice. Dopo il pareggio all’esordio contro il Fenerbahce a Istanbul, la formazione capitolina è uscita sconfitta dal confronto con il Real Madrid, che si è imposto per 4-3 in rimonta negli ultimi minuti. Un risultato che lascia i giallorossi con un solo punto e rende ancora più importante la partita contro gli slovacchi.

In campionato, invece, la squadra arriva dal successo per 2-0 contro il Genoa, deciso dalle reti di Castro e Lulli. Una vittoria che ha dato fiducia all’ambiente e che la Roma vuole sfruttare anche in Europa, davanti al proprio pubblico.

Roma-Slovan Bratislava, orario e probabili formazioni

La partita tra Roma e Slovan Bratislava si gioca oggi, martedì 20 ottobre, alle ore 21 allo stadio Olimpico. Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Malen come riferimento offensivo e Soulé e Pellegrini a supporto sulla trequarti.

Roma (3-5-2): Gollini; Hermoso, Balerdi, Mancini; Wesley, Pisilli, De Roon, Lulli; Pellegrini, Malen, Soulè. Allenatore: Gasperini.

Slovan Bratislava (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajnc, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny, Mustafic; Barseghyan, Martinez, Camara; Griger. Allenatore: Yaya Touré.

Roma-Slovan Bratislava, dove vederla in tv e streaming

La sfida di Champions League sarà trasmessa in diretta tv, in esclusiva, sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguire il match in streaming, sarà possibile collegarsi attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure tramite NOW, con un’offerta compatibile con la visione degli eventi sportivi.

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