Italpress Top News

China Railway Express, boom di viaggiatori per la rotta transcaspica Xìan-Baku

di Italpress - 10 Aprile 2026

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rotta transcaspica del China Railway Express (Xìan) ha registrato una forte crescita nel primo trimestre del 2026, offrendo un collegamento più rapido e resiliente tra Cina ed Europa, secondo le autorità locali.

La rotta si snoda da Xìan, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, a Baku, capitale dell’Azerbaigian, passando per il Kazakistan e il Mar Caspio. Il corridoio ferroviario-marittimo rappresenta il collegamento più breve per le successive connessioni verso l’Europa, diversificando le opzioni del trasporto merci transcontinentale all’interno della rete logistica.

Da gennaio a marzo, la rotta ha gestito 85 viaggi con questa modalità, in aumento del 150% su base annua, ha dichiarato Wu Le, vice direttore generale della Xìan Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd.

La rotta fa parte della rete China-Europe Railway Express, un progetto di punta della Belt and Road Initiative. A ottobre 2025, la rete ferroviaria aveva effettuato quasi 120.000 viaggi e movimentato circa 12 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU) di merci, servendo 232 città in 26 Paesi europei e oltre 100 città in 11 nazioni asiatiche.

Almaty, in Kazakistan, funge da hub chiave sulla rotta del Caspio. Negli ultimi anni, le compagnie ferroviarie cinesi e kazake hanno lavorato a stretto contatto per adeguare la capacità alla domanda attraverso la condivisione dei dati e il pre-screening dei documenti, riducendo nettamente i tempi di transito.

“Le tempistiche di spedizione da Xìan a Baku si sono ridotte dai circa 20 giorni dell’anno scorso a circa 15 giorni oggi, con il collegamento più rapido che richiede appena 11 giorni, un miglioramento di circa il 25%. Questo ha fornito un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità della rotta transcaspica”, ha aggiunto Wu.

Il comitato di gestione del porto internazionale di Chanba a Xìan ha dichiarato che approfondirà la cooperazione con gli operatori ferroviari e marittimi in Kazakistan, Azerbaigian e altri Paesi per migliorare ulteriormente la capacità e la competitività della rotta.

Una logistica più rapida sta già producendo benefici tangibili per le imprese. Ma Dong, direttore generale della Xìan PFIT International Logistics Co., Ltd., ha dichiarato che le tempistiche di spedizione significativamente più brevi hanno reso le esportazioni più competitive, consentendo alle merci di raggiungere più rapidamente i mercati esteri, migliorando il turnover del capitale e rafforzando la fiducia delle imprese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-