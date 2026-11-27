Politica

“Voglio diventare sindaco di Roma”, Cicciolina torna in campo

di Pietro Pertosa - 27 Novembre 2026

“Voglio diventare sindaco di Roma”, Ilona Staller alias Cicciolina è pronta a lanciare la sfida a Roberto Gualtieri in vista delle amministrative del prossimo anno. Lo ha detto durante un’intervista rilasciata quest’oggi alla trasmissione Rai “Un giorno da pecora”. Ilona Staller non è di certo una principiante. In politica ci è già stata. Anzi, è stata già parlamentare all’epoca del Partito radicale e della Lista Pannella. Erano gli anni ’80, lei era sulla breccia e con Moana Pozzi lanciava la sfida alla paludatissima politica del tempo.

Cicciolina si candida a sindaco di Roma

“Sto mirando a raggiungere un obiettivo importante: voglio diventare sindaco di Roma, dove vivo dal 1972”, ha affermato Cicciolina. Che ha aggiunto. “Mi voglio candidare, ci sto lavorando su ma per il momento però è top secret con chi scenderò in campo, non posso dirlo. Roma con me diventerà una città moderna e vivibile. Questo è il primo punto del mio programma”. Lei non se l’è scordato Marco Pannella. Rimane il suo riferimento politico. E promette che la sua amministrazione sarà migliore di quella attuale: “Sicuramente farò meglio di lui”. Gualtieri è avvisato. Intanto, mostra un coraggio invidiabile. Una sfida impossibile? “Io comunque ci proverò”.

Quando si vota a Roma?

Con Cicciolina che “ufficializza” o quantomeno si lancia in una candidatura a sindaco di Roma, torna la questione del voto per le amministrative. Nelle grandi città e nei piccoli centri. L’anno prossimo, nel 2027, si tornerà alle urne. Per il rinnovo di sindaci e consigli comunali ma pure del Parlamento. Una delle ipotesi è quella di un election day che metta tutto insieme. Ma, chiaramente, al momento non si può parlare d’altro che di ipotesi e suggestioni.

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