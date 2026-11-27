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Trump diventa “Veto Corleone”: il Padrino della Casa Bianca timbra lo stop

Il presidente si fa ritrarre dall'IA nei panni di Don Corleone e rilancia la promessa: bloccare le leggi sgradite del Congresso

di Ernesto Ferrante - 27 Novembre 2026

Con lo smoking da boss, seduto dietro una scrivania e un grande timbro rosso in mano. Donald Trump ha rilanciato su Truth Social un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo trasforma in “Veto Corleone”, parodia del celebre Don Vito del film di Francis Ford Coppola.

Nella versione trumpiana del classico mafioso, niente richieste di favori nel giorno delle nozze della figlia. Sul tavolo arrivano le leggi approvate dal Congresso, e il presidente è pronto a respingerle una dopo l’altra con il potere di veto.

Il messaggio politico è brutale. Dopo le elezioni di metà mandato, anche con un Senato a maggioranza democratica, la strada per molte riforme resterebbe stretta. I Democratici potrebbero contare su 56 seggi, insufficienti per superare da soli il filibuster, che richiede normalmente 60 voti. Tradotto: senza l’aiuto di almeno quattro repubblicani o senza cambiare le regole del Senato, molte iniziative rischiano di fermarsi.

E così, tra un meme presidenziale e una citazione cinematografica, il vero sequel del “Padrino” potrebbe andare in scena a Washington, con meno pistole, più timbri e una lunga trattativa bipartisan per ottenere il favore del Don.

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