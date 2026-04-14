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Cina, commercio estero in aumento del 15% nel primo trimestre

di Italpress - 14 Aprile 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina è cresciuto del 15% su base annua nel primo trimestre del 2026. Lo hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione generale delle dogane.

Nel periodo, il valore complessivo di importazioni ed esportazioni di merci ha raggiunto gli 11.840 miliardi di yuan (circa 1.730 miliardi di dollari Usa), secondo i dati.

Le esportazioni sono aumentate dell’11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fino a raggiungere i 6.850 miliardi di yuan, mentre le importazioni sono cresciute del 19,6%, attestandosi a 4.990 miliardi di yuan.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-