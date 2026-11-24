Cronaca

Ogni ora cinque donne uccise dai familiari

Un rapporto dell'Onu sulla violenza di genere familiare

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

Un quadro allarmante quello tracciato dal nuovo rapporto firmato da UN Women e UNODC: nel 2025, oltre 47.000 donne e ragazze — circa cinque ogni ora, 129 al giorno — sono state uccise da partner o familiari nel mondo. Un dato drammaticamente stabile, che negli ultimi anni ha oscillato tra 45.000 e 51.000 vittime.

Cosa dice il Rapporto Onu?

Delle 78.000 donne vittime di omicidio volontario a livello globale, il 60% è stato ucciso in ambito privato. Di contro, appena l’11% registrato tra le vittime di sesso maschile.

L’Africa detiene il triste primato con 22.100 vittime, seguita da Asia (15.100), Americhe (7.400), Europa (2.100) e Oceania (300).

I femminicidi non calano

Nonostante una contrazione generale dei tassi di omicidio nel mondo, il calo dei femminicidi risulta molto più lento, in particolare in Europa e nelle Americhe.

Per le Nazioni Unite, questa stasi evidenzia come la violenza di genere sia profondamente radicata nelle norme sociali e negli stereotipi. E segnala persistenti barriere nell’accesso alla giustizia.

Il rapporto, inoltre, rimarca come rimangano estremamente limitati i dati sui femminicidi commessi all’esterno della sfera privata, come quelli legati alle tratte e alla criminalità organizzata.