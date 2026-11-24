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Il processo senza contraddittorio

La vicenda giudiziaria di Caltanissetta e il tragico epilogo di De Gennaro interrogano la tenuta dello Stato di diritto, dove la verifica probatoria nel merito resta l’unico argine contro la condanna preventiva

di Anna Tortora - 24 Novembre 2026

Il tragico epilogo di un procedimento a carico di una figura istituzionale di primo piano riapre il nodo del rapporto tra giurisdizione, informazione e garanzie: dalle ragioni del gesto alla responsabilità dei magistrati, dai tempi dilatati delle indagini alla gogna mediatica, fino alle fratture nell’antimafia.

I fatti

Sabato 21 novembre, sulle pagine di questo giornale, invitavamo a leggere la richiesta di misure cautelari della Procura di Caltanissetta evitando cedimenti emotivi e tenendo ben ferma la linea di confine tra le ipotesi del Pubblico Ministero e la prova accertata nel contraddittorio davanti a un giudice.

Poche ore dopo, la notizia del suicidio di Gianni De Gennaro ha travolto le cronache, spostando di colpo l’intero asse del discorso: al centro resta sì l’analisi tecnica di un atto giudiziario lungo trent’anni, ma irrompe con forza l’impatto umano e istituzionale di un procedimento che si abbatte su una persona prima ancora di qualsiasi vaglio giurisdizionale.

Tra ipotesi e dibattito pubblico

Come troppo spesso accade nelle grandi vicende giudiziarie italiane, il dibattito pubblico ha bruciato ogni tappa. Le carte di un’inchiesta — per loro stessa natura unilaterali, costruite attorno a una prospettazione accusatoria che attende di essere verificata — sono state immediatamente trasformate da una parte del commento mediatico e politico in un verdetto definitivo.

È esattamente la deriva contro cui una cultura giuridica liberale deve opporre un argine. Così l’ipotesi investigativa viene spacciata per colpevolezza accertata, schiacciando l’uomo sotto il peso di ricostruzioni in cui snodi storici già passati al setaccio di altri processi si intrecciano con verifiche recenti ancora aperte nel merito.

Le logiche non sovrapponibili

Sul piano epistemologico, pretendere dall’accertamento giudiziario una ricostruzione storiografica produce aporie sia sul versante della giurisdizione sia su quello della ricerca storica. Le due sfere obbediscono a logiche non sovrapponibili quanto a temporalità, canoni probatori e imputazione: l’indagine storiografica vive di revisioni continue, mentre la pronuncia giurisdizionale persegue la stabilità del giudicato; l’imputazione storica può investire assetti collettivi o scelte politiche, laddove la fattispecie penale presuppone l’ascrizione individuale.

Ne discende che la discussione storiografica ammette fisiologicamente una pluralità di letture anche orientate, mentre il vaglio probatorio appartiene esclusivamente al rito e alle garanzie del giudizio.

Eppure, proprio mentre attorno al nome dell’ex capo della Polizia si scatenano semplificazioni opposte e processi sommari a mezzo stampa, resta intatta la questione di fondo che avevamo posto nell’edizione di sabato. Fare luce sulle zone d’ombra della Repubblica — da via D’Amelio al destino dell’agenda rossa — è un dovere imprescindibile, ma va perseguito custodendo le garanzie individuali e preservando la centralità del contraddittorio.

Perché quando la gogna anticipa il giudice e l’indagato viene trattato come un condannato già prima che la difesa possa esercitare fino in fondo le proprie prerogative, a perdersi sono insieme la serenità del giudizio e il senso stesso dello Stato di diritto.

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