Esteri

L’attacco di Kiev a Bengasi con il sostegno del Regno Unito?

Sostenere la proiezione ucraina nel Mediterraneo rientra in una linea mirata a recidere la "flotta ombra" di Mosca

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

(Schema generato con l'Ai)

L’incursione ucraina contro le navi russe nel porto libico di Bengasi rivela una cooperazione strategica tra Kiev e il Regno Unito. Secondo fonti d’intelligence della regione e analisi del Royal United Services Institute di Londra, l’operazione condotta dai reparti speciali dell’Sbu ucraino è stata resa possibile dal supporto informativo e logistico fornito dall’intelligence britannica.

Il sostegno del Regno Unito all’attacco di Kiev a Bengasi?

Il perno di questa sinergia nel nord-ovest della Libia, presso l’Accademia Aeronautica di Misurata. Qui, specialisti dei droni di Kiev opererebbero in virtù di accordi riservati con il governo di Tripoli. E lavorerebbero a stretto contatto con un centro operativo d’intelligence britannico e con assetti di collegamento Nato.

Dalle strutture d’informazione di Londra, la garanzia di un quadro tattico e di tracciamento satellitare decisivo, individuando le rotte e le soste della corvetta russa Merkury e della nave cargo MV Angara.

Cosa dicono gli analisti?

Analisti del Rusi confermano che l’impiego del territorio libico come rampa di lancio per i droni navali ucraini avviene con l’approvazione strategica di Londra e Washington.

Per il Regno Unito, sostenere la proiezione ucraina nel Mediterraneo rientra in una linea mirata a recidere la “flotta ombra” di Mosca. Obiettivo, neutralizzare l’hub logistico con cui il Cremlino alimenta la propria presenza militare in Africa e nel Sahel.

Inoltre, società di sicurezza marittima britanniche come Ambrey e il ministero della Difesa a Londra monitorano costantemente l’evoluzione delle tattiche navali asimmetriche di Kiev. La prova di come la partnership anglo-ucraina stia ridefinendo gli equilibri marittimi oltre i confini del Mar Nero.