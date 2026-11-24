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Gianni De Gennaro, il mio amico poliziotto

di Giuseppe Tiani - 24 Novembre 2026

Sono amico del prefetto Gianni De Gennaro. Lo stimavo e lo ammiravo. Scrivo «sono» perché la nostra amicizia è nata dal lavoro e dall’amore per la Polizia di Stato e per la sua funzione democratica. Un sentimento mai scolorito. Lui era un grandissimo investigatore, ammirato anche dall’altra parte dell’Atlantico. Io, un sindacalista dei poliziotti, nato e cresciuto a Minervino Murge con le storie delle lotte bracciantili per il lavoro e i diritti, lontano dai palazzi del potere e dalle storie di mafia.

Ci conoscemmo ai tavoli sindacali quando divenne vicecapo vicario della Polizia. In pubblico ciascuno teneva il punto. In privato prendevamo il caffè, scherzavamo e fumavamo come due turchi, anche dopo un confronto serrato. Gli segnalavo le difficoltà dei poliziotti. Ascoltava le ragioni dei colleghi, ma accoglieva solo le richieste compatibili con il funzionamento degli uffici e la prontezza degli interventi.

Un giorno mi invitò a dargli del tu. «Peppe, siamo entrambi poliziotti con funzioni e responsabilità diverse, ma poliziotti». Io mi ero formato alla Digos di Napoli e nel controllo del territorio di Bari. Lui era il capo della Polizia. Per me era una leggenda. Da lui, che chiamavano lo Squalo, quelle parole non me le aspettavo. Così diventammo amici. L’ultima volta che ci siamo abbracciati, due anni fa alla festa della Polizia, ci siamo commossi tutti e due.

Nel 1984 De Gennaro era sull’aereo che riportò Tommaso Buscetta dal Brasile in Italia. Di lì a poco Giovanni Falcone avrebbe raccolto le dichiarazioni che contribuirono a portare alla sbarra la cupola di Cosa nostra. Per undici anni quel magistrato e quel poliziotto lavorarono fianco a fianco. Pietrangelo Buttafuoco ha ricordato le parole di Falcone su De Gennaro. «Lui sono io, io sono lui». Maria Falcone ha confermato quanto suo fratello si fidasse di lui.

Nel 1991 nacque la Direzione investigativa antimafia, voluta da Falcone. De Gennaro, prima vicedirettore e poi direttore, contribuì a darle forma. Nel 2006 il direttore dell’FBI Robert Mueller gli consegnò una medaglia per aver aperto la strada alla cooperazione fra polizie. Leo Taddeo, allora rappresentante dell’FBI a Roma, ha raccontato a Paolo Mastrolilli di Repubblica che dopo l’11 settembre italiani e americani avevano ciascuno una parte delle informazioni su Al Qaeda. De Gennaro fece in modo che gli investigatori dei due Paesi potessero valutarle insieme.

Negli ultimi giorni della sua vita divenne pubblica l’accusa di aver depistato le indagini su via D’Amelio. La Procura di Caltanissetta aveva chiesto gli arresti domiciliari. La gip aveva respinto la richiesta. Riteneva che De Gennaro avesse taciuto qualcosa che riguardava il suo ufficio, ma giudicava insufficienti gli indizi che lo avesse fatto per sviare le indagini. Al tavolo sindacale mi è capitato di essere in disaccordo con lui. Anche da amico sapeva dirmi di no. Anche per quei no ho continuato a stimarlo e a fidarmi di lui. Ma spetta ai magistrati accertare i fatti.

Venerdì 20 novembre lavorò con l’avvocato Franco Coppi alla propria difesa. Sabato 21 è morto suicida. Coppi ha raccontato quanto lo ferisse un’accusa che ai suoi occhi rovesciava il senso di una vita intera. Fin dove abbia scavato quella ferita, nessuno può dirlo al posto suo. Salvatore Borsellino, che da trentaquattro anni chiede verità sulla morte del fratello, ha giudicato inconsistenti le accuse a De Gennaro sull’agenda rossa. Gaspare Mutolo ha raccontato a Elvira Terranova dell’Adnkronos degli otto mesi trascorsi con lui, quando pochi sapevano che aveva deciso di collaborare. Ricorda un investigatore che voleva capire chi, nelle istituzioni, aiutasse i boss.

Parole che meriterebbero lo stesso rilievo dato alle accuse. Su Repubblica Carlo Bonini fa risalire alla stagione delle stragi le divisioni fra gli apparati. Da poliziotto ricordo che cosa accadeva quando magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri mettevano sullo stesso tavolo ciò che ciascuno sapeva. Allora a preoccuparsi erano i boss. A Palermo avevamo già conosciuto il peso della diffidenza. Nel 1988 il CSM preferì Antonino Meli a Falcone per succedere a Caponnetto alla guida dell’Ufficio istruzione. Perché l’uomo al quale l’Italia affidava le sue speranze contro la mafia trovava così poco spazio proprio a Palermo? Nel 1991 il socialista Claudio Martelli, ministro della Giustizia, lo chiamò a Roma a dirigere gli Affari penali. Quella volta la Politica seppe scegliere.

Anni dopo Mario Monti ricevette per mesi, quasi ogni settimana, De Gennaro, allora direttore del DIS, prima di affidargli nel 2012 la delega ai servizi. Lo ha raccontato a Federico Fubini sul Corriere della Sera. La fiducia ha bisogno di tempo. Ricordo lo sgomento che provai da studente nei giorni del sequestro di Aldo Moro e alla notizia del suo assassinio. Sgomento che ritrovai anni dopo, da poliziotto, davanti alle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Per me quelle due stragi furono l’attacco più grave alla Repubblica dopo il sequestro e l’omicidio del presidente Moro. Penso ai familiari di Paolo Borsellino e dei cinque colleghi uccisi con lui. La domanda su che fine abbia fatto l’agenda rossa resta aperta. A quei familiari è dovuta una risposta.

Ma se potessi sedermi ancora una volta davanti a De Gennaro, il tempo di un caffè e di una sigaretta, gli direi quello che forse, per l’emozione, quel giorno non seppi dirgli. Caro Gianni, quando da Capo della Polizia mi invitasti a darti del tu perché eravamo due poliziotti, pensai a quanto amassi il nostro lavoro. Quelle parole mi onorarono e mi commossero. Te ne sono grato ancora oggi.

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