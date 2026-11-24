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“Ho visto il diavolo”, pubblicato il diario inedito di Papa Francesco

Esce oggi in Italia e in 94 Paesi del mondo, il racconto del cardinal Fernandez

di Maria Graziosi - 24 Novembre 2026

“Ho visto il diavolo”, pubblicato il diario inedito di Papa Francesco. Per i tipi della Libreria Editrice Vaticana, il volume è il racconto di 32 anni di vita di Jorge Mario Bergoglio. Dal 1992 fino a pochi mesi prima della sua morte. La pubblicazione dei documenti è avvenuta grazie a Victor Manuel “Tucho” Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. Che al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista proprio a proposito della nuova uscita libraria.

Il diario inedito di Papa Francesco

Dai testi emerge un “incontro” particolarissimo di Papa Francesco. “Il demonio mi fissava con occhi di fuoco, sentii il rantolo della sua voce. Ho scoperto che il demonio si era aggirato sfacciatamente, con astuzia. E mi sono ricordato di tre episodi certi in cui non dubito che si sia presentato fisicamente”. Una storia importante perché racconta il viaggio spirituale di un uomo che è diventato Papa, diventando tra i Pontefici più amati della storia recente del cristianesimo.

L’uscita in 94 Paesi del mondo

Il diario inedito di Papa Francesco esce in contemporanea in 94 Paesi del Mondo. Lev lo pubblica in lingua italiana; Penguin Random House US e Penguin Random House UK in inglese, Albin Michel in francese, Penguin Random House Grupo Editorial in spagnolo e Penguin Random House Grupo Editorial Portugal in portoghese.

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