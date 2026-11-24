Musica

“Una lama senza pietà”: l’inedito di Mogol cantato da Giusy Ferreri

Una produzione musicale dedicata all'impegno della Cri in occasione del 25 novembre

di Daniel Walker - 24 Novembre 2026

La cover del disco

“Una lama senza pietà”: Mogol e Giusy Ferreri insieme per la Croce Rossa contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi al Teatro Ghione di Roma viene presentato in prima assoluta il brano inedito. La canzone nasce dalle parole di Mogol e dalla musica di Giuseppe Fulcheri. Giusy Ferreri, che lo interpreta, ha aderito all’iniziativa a titolo completamente gratuito.

Perché l’inedito proprio oggi?

L’opera unisce valore artistico e solidarietà concreta. Mogol ha scelto di devolvere l’intero ricavo a lui spettante alla Croce Rossa Italiana per sostenere le strutture e i progetti a tutela delle vittime di abusi. Tra questi, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e il potenziamento degli operatori del numero di emergenza 1520.

La presentazione dal vivo al Teatro Ghione prevede l’esecuzione acustica con pianoforte, violoncello e chitarra, seguita da un talk condotto da Eleonora Daniele. Vi parteciperanno Mogol, Giusy Ferreri e il presidente nazionale della Cri Rosario Valastro. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 27 novembre distribuito da Warner Music Italia.