Cronaca

Violenza sulle donne: una su tre ha figli

La violenza di genere contro le madri rappresenta a tutti gli effetti un abuso sull'infanzia

di Giorgio Brescia - 24 Novembre 2026

In Italia, tra le donne vittime di violenza fisica o sessuale una su tre ha figli. È quanto emerge dai dati Istat ed elaborati con Save the Children. I numeri registrano la drammatica realtà della violenza assistita nel nostro Paese: su 1,6 milioni di donne esposte a maltrattamenti frequenti e prolungati nel tempo. E nel 61,5% dei casi i figli minori assistono direttamente agli abusi domestici.

Violenza sulle donne: quali sono i dati?

L’analisi indica che il 12,6% delle donne tra i 16 e i 75 anni con relazioni di coppia ha subito violenza dal partner o dall’ex. Quando i maltrattamenti diventano ripetuti, una madre su 12 (l’8,3%) ha temuto per la vita dei propri figli. E in un caso su cinque i minori hanno subito violenze dirette dall’aggressore.

E’ anche un abuso sull’infanzia

I dati confermano che la violenza di genere contro le madri rappresenta a tutti gli effetti un abuso sull’infanzia. Save the Children sottolinea l’urgenza di rafforzare i centri antiviolenza e sviluppare interventi integrati per proteggere insieme madri e figli.