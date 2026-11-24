Politica

Campo largo? No, campo minato: Ucraina e patrimoniale fanno esplodere la sinistra

Sulle due questioni decisive, guerra e tasse, Pd, Cinque Stelle, Avs e centristi continuano a parlare lingue diverse

di Mauro Trieste - 24 Novembre 2026

Da settimane il centrosinistra racconta di essere al lavoro per costruire un’alternativa di governo. Ma più i tavoli programmatici avanzano, più emerge una verità scomoda. Il cosiddetto campo largo riesce a trovare accordi solo su ciò che non lo divide davvero. Quando si arriva alle questioni che definiscono identità, cultura politica e visione del Paese, il castello comincia a scricchiolare.

L’ennesima prova arriva dai dossier rimasti aperti fino all’ultimo minuto, come l’invio di armi all’Ucraina e la patrimoniale. Non dettagli. Non sfumature. I due temi che più di ogni altro misurano la distanza tra riformisti, populisti, massimalisti e centristi. In altre parole, la distanza tra i pezzi di quella coalizione che continua a definirsi alternativa di governo ma che fatica perfino a stabilire cosa pensi sulla guerra più importante del continente e su come distribuire il peso fiscale.

Ucraina, la guerra che smaschera le ambiguità

Sul conflitto in corso il problema non è trovare una formula condivisa. Il problema è che non esiste una posizione di questo tipo. Il Partito Democratico ha provato perfino a smussare il linguaggio, proponendo il sostegno a Kiev “in tutte le forme necessarie”, evitando accuratamente il riferimento esplicito alle forniture militari. Una mediazione quasi notarile, costruita più per tenere insieme la coalizione che per definire una linea politica. Non è servito.

Il Movimento 5 Stelle continua a considerare quella formulazione troppo sbilanciata verso le posizioni atlantiste. E le ultime tensioni internazionali hanno irrigidito ulteriormente il confronto. Le reazioni pentastellate agli sviluppi del conflitto dimostrano che la frattura non è tecnica ma strategica. Da una parte chi ritiene inevitabile sostenere Kiev per difendere l’equilibrio europeo. Dall’altra chi continua a leggere ogni passo come un possibile allargamento della guerra. È una divergenza profonda che nessuna alchimia lessicale può cancellare. Perché dietro le parole si nasconde una domanda elementare: se domani il campo largo andasse al governo, quale politica estera adotterebbe davvero? Nessuno oggi è in grado di rispondere con certezza. E questo dovrebbe preoccupare più degli slogan sull’unità.

La patrimoniale, il vecchio tabù che divide tutti

Se l’Ucraina rivela la confusione geopolitica dell’opposizione, la patrimoniale ne mette a nudo le contraddizioni economiche. Da un lato c’è Avs, che spinge per una tassa significativa sui grandi patrimoni. Dall’altro il Pd, che cerca una versione più selettiva e politicamente difendibile. In mezzo i Cinque Stelle, prudenti come chi non vuole scontentare né l’elettorato redistributivo né quello più moderato. Sullo sfondo Renzi e i centristi, pronti a trasformare la sola parola “patrimoniale” in un caso politico. Il paradosso è evidente. Tutti sostengono la necessità di ridurre il carico fiscale su lavoratori e ceto medio. Tutti parlano di maggiore equità. Ma appena si passa dalla teoria agli strumenti concreti, riaffiorano diffidenze e veti incrociati.

Le parole raccontano più dei documenti. Angelo Bonelli scommette di riuscire a convincere Giuseppe Conte. Francesco Boccia parla di “dovere morale” nel chiedere un contributo alle grandissime ricchezze. Matteo Renzi avverte invece che certe proposte rischiano di spingere capitali e contribuenti altrove. Tre impostazioni diverse. Tre ricette diverse. Tre idee diverse di società. Eppure il centrosinistra continua a presentarsi come un progetto già maturo. La realtà è meno rassicurante. Mentre la destra osserva dall’altra parte della barricata, il campo largo continua a combattere soprattutto contro sé stesso. I tavoli nati per costruire un programma stanno finendo per certificare una diagnosi politica opposta: non una coalizione che cerca una sintesi, ma forze che tentano disperatamente di rinviare le proprie incompatibilità.

Alla fine una mediazione verrà probabilmente trovata. Accade sempre. Un compromesso, una formula elastica, una frase abbastanza vaga da consentire a tutti di dichiararsi soddisfatti. Ma la politica non vive di note a piè di pagina. E le crepe che oggi attraversano il campo largo non sono differenze marginali. Sono faglie strutturali. Quelle che, alla prima vera prova di governo, rischiano di trasformarsi in terremoto.

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