L'Identità Rosa

Parla Susanna Donatella Campione Fdi:“Una via d’uscita c’è sempre, il primo passo è una telefonata”

Contro la violenza sulle donne, eventi, ma anche azioni concrete

di Priscilla Rucco - 24 Novembre 2026

Come ogni anno, il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e aspettando gli eventi in programma, un segnale ancora più importante arriva dalle azioni concrete che il Governo ha deciso di portare avanti per contrastare la violenza di genere.

I dati aggiornati a settembre 2026 indicano una diminuzione dei femminicidi rispetto agli anni precedenti. Un risultato che fa ben sperare, ma che invita a una cauta riflessione: alcuni fattori possono aver inciso in modo significativo sull’abbassamento dei numeri.

I dai del Viminale

Secondo il report del Viminale, tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026 gli omicidi volontari sono stati 230, contro i 238 dello stesso periodo del 2025. Le donne uccise sono 67, dieci in meno rispetto alle 77 dell’anno precedente, e 58 di loro hanno perso la vita in ambito familiare o affettivo.

I femminicidi in senso stretto, però, risultano appena 15, tutti commessi da partner o ex partner. La ragione è tecnica: dall’entrata in vigore dell’articolo 577 bis del codice penale, il 17 dicembre 2025, il ministero conteggia come femminicidi soltanto i casi per i quali è stato avviato un procedimento per quel reato. Gli altri omicidi di donne restano nella categoria generale. Un cambio di metodo che rende difficile il confronto con le serie storiche e che, da solo, contribuisce ad abbassare la cifra.

Anche le denunce starebbero diminuendo. Nel primo semestre 2026 quelle per violenza sessuale sono state 3.142, il 7,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Le richieste di aiuto, invece, non si fermano. Nel 2025 il 1522 ha ricevuto quasi 26.000 chiamate e, dopo l’uscita nelle sale, il 5 novembre, di “Se domani non torno”, il film di Paola Randi dedicato a Giulia Cecchettin e tratto dal libro “Cara Giulia” del padre Gino, le telefonate sono tornate a crescere. Aumentano anche gli ammonimenti del questore per violenza domestica: più 24,1% nei primi sei mesi dell’anno.

In passato, quando le statistiche tendevano a scendere, ci si chiedeva se il problema si stesse davvero ridimensionando o se, piuttosto, le donne avessero smesso di denunciare. La domanda resta attuale. Meno denunce e più telefonate al 1522 possono indicare che molte vittime cercano ascolto prima di rivolgersi alle forze dell’ordine, o senza arrivare mai a farlo.

Le segnalazioni

Le associazioni riconoscono che l’impianto normativo italiano è tra i più avanzati, ma segnalano ritardi nei finanziamenti, disparità territoriali tra i centri antiviolenza e una prevenzione ancora debole, a partire dall’educazione all’affettività nelle scuole.

Di prevenzione e strumenti per uscire dalla violenza ne abbiamo parlato con la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Spesso si associa la violenza solo all’aggressione fisica, e per molte donne è difficile capire di essere in pericolo quando i maltrattamenti sono psicologici o economici. Quali sono i campanelli d’allarme più subdoli?

“I campanelli d’allarme si presentano in modo subdolo e riconoscerli è fondamentale. Quando qualcuno cerca di isolarti, vuole controllare il tuo telefono, decide come ti devi vestire o ostacola la tua autonomia economica, non è sollecitudine ma controllo. Poi ci sono le umiliazioni camuffate da ‘scherzo’, i sensi di colpa e l’alternanza tra scenate e scuse. La violenza non inizia necessariamente con uno schiaffo, ma con una serie di comportamenti condizionanti”.

Nelle relazioni tossiche il controllo viene spesso mascherato da gelosia o eccessiva premura. Quanto influisce il fattore culturale nell’impedire a una donna di chiedere aiuto già ai primi segnali?

“Per molto tempo abbiamo chiamato amore la gelosia e la possessività e a molte donne è stato insegnato a sopportare e a non ‘creare problemi’. Per questo sono convinta che cambiare la cultura, a partire dalle scuole ma anche nella comunicazione, educando al rispetto, conti tanto quanto fare buone leggi”.

Uno dei freni alla denuncia è il timore di non farcela da sole, specialmente con figli o senza indipendenza economica. Quali strumenti mette oggi a disposizione lo Stato per ricominciare?

“Per le vittime di questi reati c’è il patrocinio a spese dello Stato. C’è poi il Reddito di Libertà, un contributo per le donne vittime di violenza in condizioni economiche difficili, che in questa legislatura è stato reso strutturale ed è salito a 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità. A questo si aggiungono le case rifugio e i centri antiviolenza, che garantiscono alle vittime supporto e protezione e per i quali sono stati aumentati i fondi. C’è inoltre la decontribuzione totale per chi assume donne vittime di violenza”.

Cosa può dire a una donna che ha paura che la sua denuncia resti inascoltata o che i tempi della giustizia non la proteggano, come accaduto in casi che tutti conosciamo?

“Il quadro è più solido rispetto a qualche anno fa. Dopo il Codice rosso e il rafforzamento dell’ammonimento del questore e dell’impiego del braccialetto, il femminicidio è diventato reato autonomo, con l’articolo 577 bis e la pena dell’ergastolo. La denuncia è decisiva perché apre una rete di tutela che altrimenti non può operare”.

Se una lettrice in questo momento si riconoscesse in una situazione di pericolo, qual è il primo gesto sicuro che consiglia di compiere oggi stesso, senza rimandare a domani?

“La prima cosa da fare è chiamare il 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24. Se il pericolo è immediato, il 112. Poi preparare una borsa con documenti, chiavi e telefono e lasciarla a una persona fidata. Meglio non chiamare da un dispositivo che può essere controllato dall’uomo violento e cancellare la cronologia”.

I centri antiviolenza sono spesso la vera svolta. Come lavorano con le istituzioni e perché è importante sapere di poterli contattare anche solo per un confronto, senza l’obbligo di denunciare?

“I centri antiviolenza lavorano in rete con forze dell’ordine, servizi sociali e ospedali. Sono gratuiti e riservati. Si può entrare anche solo per parlare, senza denunciare. Spesso è proprio lì che si viene ascoltate per la prima volta senza essere giudicate”.

Chi sta accanto a una donna maltrattata, amici, familiari o colleghi, vorrebbe aiutarla ma ha paura di peggiorare la situazione. Qual è il modo giusto per porsi accanto a chi subisce violenza?

“Stare accanto a chi subisce violenza significa ascoltare senza giudicare, credere a quello che racconta e non dirle ‘lascialo’ o ‘perché non te ne vai?’. Significa restare presenti anche se la persona non è pronta a denunciare e ricordarle che non è sola. La decisione deve restare personale”.

Il 25 novembre si parla, giustamente, molto di cronaca nera, ma tante donne ce l’hanno fatta. Quale messaggio di fiducia vuole trasmettere a chi pensa di non avere via d’uscita?

“Chi vive la violenza non deve sentirsi in un vicolo cieco. Una via d’uscita c’è sempre, anche quando non è facile vederla. Tante donne ce l’hanno fatta e oggi vivono libere. Chiedere aiuto è un atto di coraggio e il primo passo è una telefonata”.

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