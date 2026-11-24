Attualità

Portanova, la fascia rossa e quel simbolo svuotato

di Eleonora Ciaffoloni - 24 Novembre 2026

Insopportabile. Ipocrita. Incoerente. Irrispettoso. Immorale. Ignobile. Inaccettabile. Questi sono solo alcuni degli aggettivi – solo quelli con la lettera “I” – che hanno attraversato la mia mente nel momento in cui domenica pomeriggio ho visto al braccio del calciatore Manolo Portanova la fascia-simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Non una sua scelta – faccio anche fatica a credere che si sia reso conto di ciò che indossava – ma un’iniziativa della Lega Serie C, che per il quarto anno consecutivo ha colorato di rosso le fasce da capitano indossate da tutti i club per la quindicesima giornata, quella più vicina al 25 novembre. Un’iniziativa che, come si legge nel comunicato della Serie C, vuole portare un messaggio nelle 30 città del campionato, puntando alla sensibilizzazione dei tifosi e anche a una raccolta fondi destinata al Centro Antiviolenza Artemisia.

L’iniziativa (condivisibile o meno nel metodo e nel merito), porta con sé un simbolo dal messaggio sacrosanto, soprattutto in un mondo permeato da una cultura profondamente maschile, come quello del calcio. Ma c’è una differenza sostanziale tra indossare un simbolo e rappresentarne davvero il significato. E c’è una responsabilità, soprattutto quando si ricopre il ruolo di capitano, che non può essere liquidata come una semplice formalità.

Una differenza che, durante Reggiana-Forlì, è diventata impossibile da ignorare. Manolo Portanova è stato condannato in primo e secondo grado – manca ancora il pronunciamento della Cassazione – per stupro di gruppo. I fatti risalgono a maggio 2021, quando una ragazza, allora ventunenne, denunciò gli abusi per i quali il calciatore e lo zio Alessio Langella sono stati condannati a sei anni di reclusione. Una condanna che non è ancora definitiva e per la cui eventuale esecuzione bisognerà attendere il terzo grado di giudizio.

Fino ad allora il calciatore continuerà la propria carriera professionale senza impedimenti, visto che la Corte Federale d’Appello della Figc, dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, ha sospeso il giudizio sportivo fino alla definizione di quello penale. Manolo Portanova, nelle aule di tribunale, si dichiara innocente. E se così fosse, avrà modo di dimostrarlo in quella sede. Lo stesso uomo, in campo, capitano, ha indossato quella fascia-simbolo, per dimostrare tutto il contrario: l’irrilevanza di quel gesto.

erché quella fascia dovrebbe incarnare credibilità, rispetto, tutela, ascolto, ma è stata invece, per novanta minuti, un paradosso insostenibile: un messaggio giusto affidato a un contesto che ne ha svuotato il significato. Non possiamo erigerci a giudici sui fatti contestati, ma possiamo commentare ciò che abbiamo visto in campo. Una scelta insensata, quantomeno superficiale, che si sarebbe potuta e dovuta evitare.

E non c’è solo il singolo: la responsabilità è anche di chi quel professionista lo paga, lo schiera in campo e gli affida la fascia di capitano. I simboli non sono accessori da calendario, hanno un peso. E indossarli senza interrogarsi su ciò che rappresentano significa, nel migliore dei casi, non averne compreso il valore. Dopo la fascia rossa, a questo punto manca soltanto il mazzo di mimose da fagli imbracciare il prossimo 8 marzo.