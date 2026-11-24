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“A Gaza siamo al punto zero”, parla il cardinal Pizzaballa

Le parole del patriarca latino di Gerusalemme ieri al Premio Colombe d'Oro per la Pace

di Paolo Diacono - 24 Novembre 2026

A Gaza “siamo al punto zero”: lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Ieri sera, all’Università La Sapienza di Roma, è stato insignito del premio Colombe d’Oro per la Pace. E a chi gli ha chiesto della situazione in Medio Oriente, il cardinale ha risposto con un linguaggio che non lascia nulla all’immaginazione. “A Gaza siamo al punto zero, la situazione umanitaria per la popolazione è terribile. Non c’è una zona sicura in tutto il territorio e questo continuerà finché la comunità internazionale non deciderà di intervenire realmente per voltare pagina e cominciare a ricostruire non solo a livello di infrastrutture ma anche politico, sociale, umano”.

Pizzaballa: “A Gaza siamo al punto zero”

Il cardinal Pizzaballa ha parlato anche di ciò che sta accadendo alla Knesset e della possibilità di un nuovo governo in Israele e gli eventuali risvolti su Gaza. “Certamente è necessario un cambiamento perché anche in Cisgiordania la situazione si deteriora continuamente. La nuova compagine politica ha intenzione di occuparsene in maniera seria, o almeno sembra così, stando alle dichiarazioni. Il lavoro da fare è tanto e speriamo che avvenga presto perché per la popolazione di gaza la situazione è drammatica dal punto di vista umanitario. Abbiamo visto cosa è successo con le prime piogge”.

“Qui manca tutto”

L’analisi di Pizzaballa su Gaza è spietata. “La distruzione totale del territorio ha avuto un impatto ambientale gravissimo che durerà per molto tempo, dato che la ricostruzione non sarà immediata. Manca tutto: case, ospedali, scuole, servizi igienici”. E ancora. “Appena si entra a Gaza si nota subito l’assenza di scuole, e pur avendo bisogno di tutto, la prima cosa che le famiglie chiedono è l’istruzione per i figli”. La soluzione in questo quadro “è fermare la deriva, riportando legalità e rispetto della legge” superando “la logica della contrapposizione”.

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