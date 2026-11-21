Attualità

La banda degli scippatori in monopattino

Sono tre cittadini marocchini: otto colpi ai danni di ultrasettantenni e ultraottantenni a Torino

di Daniel Walker - 21 Novembre 2026

La banda degli scippatori in monopattino a Torino sceglieva le proprie vittime con spietata precisione: persone anziane ultrasettantenni e ultraottantenni, spesso con difficoltà motorie, pedinate con discrezione tra le vie cittadine. Poi l’aggressione improvvisa con uno strappo violento dal collo per rubare collane e monili d’oro. E infine una fuga rapida a bordo di monopattini elettrici per far perdere le tracce tra le vie di Barriera di Milano e Madonna di Campagna.

Scippatori in monopattino, anziani derubati: chi sono?

La Polizia di Stato di Torino ha messo fine all’ondata di reati predatori che durante i mesi estivi aveva generato forte allarme sociale nel capoluogo piemontese. Gli investigatori della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare. Tra carcere e arresti domiciliari, colpiscono tre cittadini marocchini poco più che ventenni, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti specifici.

Ai tre indagati sono contestati almeno otto episodi predatori commessi da maggio a ottobre. A tradire la banda, un incrocio decisivo di elementi investigativi. Hanno pesato l’analisi minuziosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadini e commerciali e le testimonianze raccolte sul posto. Ma anche l’imprudenza degli stessi indagati, soliti pubblicare video sui propri profili social network.

Nel corso delle perquisizioni la Polizia ha recuperato collane e altri oggetti preziosi, insieme a contanti e ai capi di abbigliamento indossati durante i colpi.

Nel corso del blitz a casa di uno degli indagati è scattata anche l’arresto di un quarto uomo, un italiano sorpreso con 120 grammi di hashish.