Esteri

Hacker all’Us Air Force: violato Cloud One

Lo rivela Reuters, scoperta l'intrusione durante lavori di aggiornamento. Massimo riserbo sull'identità degli hacker

di Cristiana Flaminio - 27 Novembre 2026

Gli hacker colpiscono ancora in America: violato il sistema Cloud One dell’Us Air Force. A riferirlo, l’agenzia di stampa Reuters che cita fondi militari statunitensi. La falla nei sistemi di sicurezza digitali dell’aeronautica Usa è stata scoperta durante questo mese, nell’ambito di alcuni lavori di aggiornamento dei sistemi. Per il momento non si sa né la “paternità” dell’atto né tantomeno si conosce se siano stati sottratti dati dagli archivi di Cloud One.

Violato Cloud One

Non è una buona notizia, per gli americani. Cloud One è un hub altamente specializzato e centralizzato a cui lavorano ben quattro aziende di Big Tech. Una formazione di autentici top player che va da Microsoft fino a Oracle, passando per Amazon e Alphabet, quest’ultima società “madre” di Google. La piattaforma si occupa di regolare e gestire numerose applicazioni. Dai dati del personale fino alla logistica, dalla manutenzione alla retribuzione. Ma non è tutto, perché tra le varie funzioni ci sono anche quelle del Cloud Based Command and Control e il Theater Combat Munitions System. Il primo raccoglie dati dai radar di difesa aerea e altre fonti in tutto il Nord America, il secondo monitora bombe e missili in oltre 200 basi dell’aeronautica statunitense nel mondo.

Stando a quanto riporta proprio Reuters, l’aeronautica non ha rilasciato commenti “sulla situazione della sicurezza, le vulnerabilità o lo stato operativo di reti e sistemi specifici”. Ma l’Us Air Force ha assicurato: “Adottiamo costantemente misure prudenti per proteggere le informazioni, i sistemi e le capacità operative del Dipartimento”.