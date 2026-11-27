L'Identità Rosa

I responsabili dei femminicidi sono i mostri che produce la nostra società

di Alessandro Scipioni - 27 Novembre 2026

Torno sul mio precedente intervento, su quattro femminicidi eclatanti Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano, Pamela Mastropietro e Diana Pifferi, per approfondire un passaggio. Nessuno di questi delitti può essere ascritto al patriarcato, per la semplice ragione che gli autori di queste tragedie non sono patriarchi. Prima di distribuire etichette sociali, occorre ristabilire il significato delle parole.

Il patriarca, nella sua dimensione storica e sociale, era una figura autorevole, spesso autoritaria, con dinamiche di potere e dipendenza economica che appartengono a un altro secolo, ma pur sempre legata a una funzione precisa. Quella di chi guidava, sosteneva e manteneva materialmente la famiglia, assumendosene ogni onere. Oggi non viviamo né in una società patriarcale né in una società matriarcale, bensì in una società consumistica e individualista, dove tutto si esaurisce nell’io e ogni limite viene vissuto come un sopruso. Continuare a evocare il patriarcato serve soltanto a nascondere le nostre responsabilità collettive.

Prendiamo i primi tre casi, a partire da Filippo Turetta. Chi è davvero Turetta? Come ha giustamente sottolineato in un suo post Francesca Totolo, scrittrice da sempre attenta alle dinamiche della violenza sulle donne, non ha alcun senso definire un ventunenne che dormiva con l’orsacchiotto e annotava sull’agenda quando riusciva a sedersi accanto a Giulia Cecchettin come il simbolo del “figlio sano del patriarcato”.

Nella vita Turetta era appena in grado di fare il figlio, figurarsi il patriarca. Era una nullità sul piano della capacità di costruire una famiglia e provvedere a essa; semmai, nella coppia, sarebbe stato guidato da una donna. La violenza o la pressione psicologica del patriarca nascevano da una posizione di comando economico e sociale, mentre Turetta era un ragazzo fragile, immaturo, abituato ad avere tutto e incapace di accettare un No. Il suo raptus nasce dal rifiuto, dalla frustrazione narcisistica di un figlio malato di questa società edonista.

Non diverso è il discorso per Alessandro Impagnatiello. Anche qui siamo all’esatto opposto della figura patriarcale in grado di prendere in mano le redini di una casa. Impagnatiello ha ucciso la madre di suo figlio e il bambino stesso perché non voleva assumersi responsabilità, perché intendeva sottrarsi a un dovere e a un legame che ostacolavano i suoi desideri di spensieratezza ed irresponsabilità. Non c’è alcuna volontà di dominio familiare in quel gesto, ma soltanto l’egoismo estremo di un prodotto degenerato del nostro tempo.

E che dire di Innocent Oseghale, l’infamia assassino di Pamela Mastropietro?

Qui tocchiamo il fondo del fallimento sociale e istituzionale. Oseghale era certamente un padre, ma non incarnava affatto il padre tradizionale che lavora e mantiene la propria famiglia. Non cercava neanche di incarnare un modello. Non era il pilastro di una famiglia. Era presente in Italia in modo irregolare e viveva di attività illecite accertate. Dietro l’orrore di quella vicenda non c’è il patriarcato, bensì l’assenza di controllo del territorio da parte dello Stato e la miopia di una cultura buonista che antepone l’accoglienza indiscriminata alla sicurezza dei cittadini e delle persone più fragili.

Infine, c’è Alessia Pifferi, a dimostrazione che questa deriva riguarda i valori della nostra epoca e non un presunto dominio maschile. Pifferi non è stata una madre, ma una donna che ha anteposto i propri bisogni, il desiderio di sentirsi un’eterna ragazza giovane e libera, al diritto alla vita della propria figlia, trasformata in un peso ingombrante. È l’emblema perfetto della società consumistica in cui l’individuo divora tutto, persino il proprio sangue, pur di non rinunciare a far felice sé stesso.

Il patriarcato è un istituto defunto da tempo ed è inutile riesumarlo per assolvere la nostra coscienza. Come la società nella quale aveva un ruolo centrale. Le società passate sono sepolte con i valori del passato. Padri e madri di una volta attengono al contesto rurale della cultura contadina, intrisa di valori cristiani. Quella società spariva come denunciava Pasolini, già negli anni sessanta.

Il punto tragico è che non ne abbiamo certo costruita una migliore. Oggi le donne non sono più al sicuro di allora. Paradossalmente sono ancora più esposte, soprattutto se fragili. Perché la rete sociale di sicurezza familiare è venuta a mancare.

I responsabili di queste morti sono i mostri maturati dall’educazione della società moderna. Una società che ha smarrito ogni valore di riferimento, ogni senso del dovere e che vede gli scrupoli come un limite, non come un prezioso baluardo difensivo della dignità umana.

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