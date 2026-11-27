Politica

Crosetto: “Non ha più senso parlare di sovranità nazionale”

Il ministro alla Difesa: "Non siamo preparati a una guerra". Il siluro alla patrimoniale: "Quando saranno fuggiti tutti chi tassi, Landini?"

di Martino Tursi - 27 Novembre 2026

Non ha più senso parlare di sovranità nazionale: parola del ministro alla Difesa Guido Crosetto. Che, intervenuto all’assemblea nazionale di Noi Moderati a Roma, ha tenuto una sorta di lezione di “realismo” rivolta non alla platea del partito guidato da Maurizio Lupi ma all’intero Parlamento. Le considerazioni del titolare del Dicastero alla Difesa faranno discutere. E partono da dati di fatto. E cioè dalle dipendenze strutturali del nostro Paese.

Crosetto e il tema della sovranità nazionale

Le parole del ministro Guido Crosetto sono state chiare. “Non ha più senso parlare di sovranità nazionale. Mi spiego perché è che non esistono più confini dentro i quali tu puoi determinare qualcosa”. Quindi ha fatto notare. “Voi pensate che ci sia qualcuno in Italia in grado determinare il futuro dell’Italia senza il petrolio dell’Arabia, il gas di un’altra nazione, le materie prime che arrivano da tutto il resto del mondo?”. Ecco, questo è il nodo sollevato dal titolare della Difesa.

“L’Italia non ha nulla”

Crosetto ha poi aggiunto. “Il fatto di dover spiegare in Parlamento che ci sono degli interessi, mi fa rivoltare il sangue. L’Italia non ha nulla e abbiamo imparato a trasformare quello che abbiamo per dargli valore”. Da qui, per inciso, il valore (aggiunto, naturalmente) del Made in Italy. Che, proprio in considerazione delle mancanze diventa ancora più strategico. “Abbiamo dovuto prendere il ferro, l’oro e la seta di altri e dal nulla, grazie al design, alla nostra tecnologia abbiamo trasformato le materie di altri nella nostra ricchezza. Per questo dobbiamo difendere i nostri interessi nel resto del mondo”.

La guerra? “Non siamo preparati”

Guido Crosetto, dopo aver ragionato attorno alla sovranità nazionale, ha voluto ricordare che “noi non siamo preparati ad affrontare né la guerra tradizionale, perché abbiamo smesso di investire in difesa da vent’anni, né questi nuovi tipi di guerra, perché cambiano ogni giorno”. Dunque ha spiegato. “È anche cambiato il significato di guerra che una volta era una cosa evidente. Pensate che la guerra si dichiarava con l’ambasciatore. C’era una formalità e un rispetto, tra virgolette, anche se sembra assurdo dire adesso la guerra non è il tentativo di fare male a qualcun altro, se puoi senza farti vedere. Perché la differenza e la pericolosità di quella che viene chiamata guerra ibrida rispetto alla guerra tradizionale è che io ti attacco senza che tu possa dire con certezza che ti sto attaccando”.

L’attacco al campo largo

Sulla patrimoniale, Crosetto è sicuro: “Si può parlare di tasse quando hai qualcosa da tassare. Ma quando alla fine non avrai più nessuno da tassare perché li avrai fatti scappare tutti, chi tassi? Landini?”. Insomma, è servita pure la proposta bandiera, su cui non riescono però a mettersi davvero d’accordo, del campo largo.