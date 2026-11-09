Economia

Cnh cede Construction ai giapponesi, i dubbi Fiom

di Martino Tursi - 9 Novembre 2026

C’è l’intesa Cnh Industrial ha ceduto il 70 per cento delle attività Construction Equipment ai giapponesi di Kobelco. E l’accordo già preoccupa i sindacati, a cominciare dalla Fiom, che da subito ha chiesto garanzie per i duecento impiegati di Torino che potrebbero essere coinvolti nell’operazione. Che, evidentemente, ha sullo sfondo le strategie di Exor e della famiglia Elkann-Agnelli.

Cnh – Kobelco, i dettagli dell’affare

L’accordo è definitivo. Cnh cederà il 70 per cento della divisione Construction equipment a fronte di un pagamento pari a 700 milioni di dollari. È evidente che la valutazione complessiva dell’azienda sia pari a un miliardo. Soldi, questi, che riferiscono da Cnh serviranno a ridurre il debito e rafforzare il bilancio. L’azienda che si ritrova a pieno titolo nella galassia Exor non smobiliterà del tutto. Anzi, è stata annunciata una joint venture nell’ambito della quale conserverà il 30 per cento delle quote sociali. “L’operazione – spiega una nota – prosegue la trasformazione di Cnh in un’azienda leader specializzata esclusivamente in attrezzature, tecnologie e servizi per l’agricoltura, con un profilo finanziario più solido e una maggiore capacità di investire in prodotti, tecnologie di precisione e nella sua rete globale di concessionari”.

I dubbi dei sindacati

L’accordo tra Cnh e Kobelco, però, fa arricciare il naso ai sindacati. In particolare alla Fiom che ha espresso i suoi dubbi in merito all’intesa. “La notizia diffusa oggi riguardo la cessione di Cnh Construction a un gruppo giapponese rappresenta l’ennesimo, preoccupante segnale di disimpegno industriale da parte della holding Exor”, hanno dichiarato in una nota Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil Torino, e Ugo Bolognesi, responsabile Fiom Torino per Cnh. E ancora: “Dopo la vendita di Iveco, assistiamo a un’ulteriore cessione di asset strategici per il nostro Paese, con forti incertezze che rischiano di ricadere interamente sui lavoratori. Adesso non vorremmo perdere anche i 200 impiegati che dovrebbero essere interessati alla cessione a Kobelco”.

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