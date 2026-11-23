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Allerta sicurezza nei cieli Usa per il Thanksgiving: cosa c’è di vero dietro l’avviso su Al Qaeda

Alla vigilia della settimana con il più alto traffico aereo dell’anno negli Stati Uniti, FBI, TSA e Dipartimento per la Sicurezza Interna invitano le compagnie aeree alla massima vigilanza

di Cinzia Rolli - 23 Novembre 2026

Con l’avvicinarsi del Giorno del Ringraziamento, il periodo di maggior afflusso negli aeroporti statunitensi, la diffusione di un bollettino di sicurezza federale rivolto all’industria dell’aviazione ha attirato l’attenzione internazionale.

Il documento non è un allarme rivolto ai passeggeri, bensì un promemoria tecnico inviato alle compagnie aeree commerciali, ai vettori cargo e alle direzioni aeroportuali.

Le stesse forze dell’ordine federali precisano che al momento non risultano minacce specifiche o imminenti. La circolare ha solo scopo preventivo in vista del Thanksgiving (24-30 novembre), settimana in cui l’AAA stima circa sei milioni di passeggeri sui voli interni Usa.

L’allerta dell’intelligence prima del Giorno del Ringraziamento

Negli ultimi tempi alcuni canali propagandistici riconducibiliad Al Qaeda hanno rilanciato messaggi in cui si esalta il tentato dirottamento di un aereo Flydubai diretto a Tel Aviv nel settembre scorso, un episodio legato all’aggressione in cabina di un pilota ai danni di un collega, invitando i simpatizzanti a prendere spunto da quel gesto contro obiettivi americani, israeliani ed ebraici.

Nel rapporto tecnico, le agenzie americane raccomandano agli operatori del settore di vigilare su alcuni specifici segnali di rischio. In particolare, si invita a prestare massima attenzione a eventuali tentativi di aggirare le procedure di sicurezza aeroportuale, a chi mostra un interesse anomalo o sospetto per le operazioni di volo e le cabine di pilotaggio, nonché a possibili tentativi di accesso non autorizzato alle attrezzature di scalo o alle aree riservate ai velivoli.

Nessuna minaccia concreta

La chiave di lettura della vicenda sta però nella precisazione delle stesse fonti investigative statunitensi, ripresa anche da CNN e KHOU: al momento non emerge alcun riscontro di un piano concreto, specifico o imminente contro gli scali e i voli americani. Dietro l’allerta non c’è dunque la scoperta di una cellula pronta a colpire, bensì un richiamo precauzionale dettato dal monitoraggio della propaganda online alla vigilia delle festività.

Conclusioni

Il Thanksgiving rappresenta il momento più iconico della mobilità negli Stati Uniti. Qualsiasi comunicazione relativa alla sicurezza aerea in questi giorni genera inevitabilmente titoli ad alto impatto emotivo, rendendo ancora più importante attenersi ai fatti verificati: i cieli americani sono sotto stretto monitoraggio preventivo, ma l’allerta attuale è una misura precauzionale rivolta agli addetti ai lavori e non un allarme per i passeggeri.

Parallelamente ai controlli di sicurezza, inoltre, l’attenzione del settore è rivolta alla resilienza tecnica della rete aeroportuale statunitense. La festività cade a pochi giorni dal blackout informatico che ha imposto alla Federal Aviation Administration (FAA) un fermo nazionale dei decolli (ground stop), traducendosi in oltre 18.000 cancellazioni nell’arco di tre giorni.

Pur avendo ripristinato l’operatività e sospeso gli interventi hardware responsabili del disservizio, l’intero comparto rimane vulnerabile a eventuali effetti domino, aggravati dalla strutturale carenza di personale nelle torri di controllo degli scali maggiori.

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