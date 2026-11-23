Turismo

Travel&Spa Awards, parla Sisti: “Il turismo del benessere vale 20 miliardi, Italia ottavo mercato mondiale”

di Redazione - 23 Novembre 2026

di ERIKA CIANCIO

Il turismo del benessere vale circa 20 miliardi di dollari in Italia, ottavo mercato mondiale, e sfiora i 27 miliardi considerando anche spa e terme. Sono i dati del Global Wellness Institute richiamati dagli organizzatori dei Travel & Spa Awards, che il 24 novembre tornano all’Excelsior Hotel Gallia di Milano per la seconda edizione. Un appuntamento dedicato alle eccellenze dell’ospitalità, del benessere e del viaggio, in un settore che a livello globale genera 893,9 miliardi di dollari di spesa. I viaggi wellness rappresentano l’8,3% dei viaggi turistici, ma producono il 17,6% della spesa complessiva. Ne parliamo con Paolo Sisti, direttore e cofondatore del premio.

“Dalle candidature e dal confronto con gli operatori emerge una domanda sempre più orientata alla personalizzazione. Il viaggiatore presta maggiore attenzione alla qualità del sonno, alla gestione dello stress, all’alimentazione e alle attività che favoriscono il recupero psicofisico. Cresce anche l’interesse verso programmi strutturati, costruiti intorno alle esigenze individuali e seguiti da professionisti qualificati. Un altro aspetto riguarda il rapporto con il territorio: la natura, le tradizioni termali, la cultura e le produzioni locali entrano sempre più spesso nell’esperienza di soggiorno. L’ospite cerca proposte riconoscibili, curate e coerenti con il proprio stile di vita”.

I viaggi wellness rappresentano l’8,3% del totale, ma generano il 17,6% della spesa turistica. Che cosa spinge le persone a investire di più in questo tipo di vacanza e quali servizi fanno la differenza?

“Chi sceglie un viaggio wellness tende a investire in modo più significativo perché ricerca servizi specialistici, programmi personalizzati e una qualità dell’accoglienza adeguata alle proprie aspettative. La spesa comprende spesso trattamenti, consulenze, attività guidate e percorsi dedicati alla salute e al recupero delle energie. Fanno la differenza la competenza delle persone, la qualità delle strutture e la capacità di proporre un programma coerente durante tutto il soggiorno. Il cliente riconosce valore quando trova professionalità, attenzione individuale e servizi realmente rispondenti alle sue esigenze”.

L’83% dei viaggi wellness nasce per altre motivazioni e integra poi esperienze di benessere. Come cambia, quindi, l’offerta degli alberghi, anche di quelli che non si propongono come destinazioni spa?

“Questo dato amplia sensibilmente le opportunità per il settore alberghiero. Il benessere può accompagnare qualsiasi tipologia di soggiorno, anche quando il viaggio nasce per motivi culturali, professionali o semplicemente di vacanza. Un albergo può intervenire sulla qualità del riposo, proporre un’alimentazione equilibrata, offrire trattamenti su prenotazione attraverso professionisti esterni, suggerire itinerari a piedi o attività all’aria aperta. Anche la gestione degli spazi e dei ritmi della giornata contribuisce all’esperienza. È un’evoluzione che interessa tutta l’ospitalità e che consente alle strutture di arricchire la propria proposta senza dover necessariamente realizzare una grande area spa”.

L’Italia è l’ottavo mercato mondiale del turismo del benessere. Che cosa serve per consolidare questa posizione e trasformarla in opportunità anche fuori stagione e per i territori meno conosciuti?

“L’Italia dispone di risorse straordinarie: una tradizione termale riconosciuta, paesaggi molto diversi tra loro, un patrimonio culturale diffuso e una forte cultura dell’accoglienza. Per consolidare la nostra posizione occorre lavorare sulla qualità dei servizi, sulla formazione degli operatori e sulla capacità di costruire prodotti turistici integrati. Il benessere può contribuire concretamente alla destagionalizzazione, soprattutto attraverso proposte legate alle terme, alla montagna, alla natura e all’enogastronomia. Penso anche ai territori meno conosciuti, che possono acquisire visibilità attraverso itinerari e collaborazioni tra strutture ricettive, operatori locali e destinazioni. Serve una promozione capace di valorizzare queste esperienze sui mercati internazionali”.

Tra i riconoscimenti figura “Best Longevity & Medical Retreat”. Come si distingue un’offerta fondata su competenze scientifiche e risultati verificabili da una proposta che usa la longevità soprattutto come richiamo commerciale?

“La prima verifica riguarda le competenze: un programma dedicato alla longevità deve avere una direzione scientifica credibile e coinvolgere professionisti con qualifiche adeguate. È importante capire quali protocolli vengono applicati, come si svolge la valutazione iniziale dell’ospite e quali indicatori vengono utilizzati per monitorare i risultati. Anche le promesse devono essere proporzionate alle evidenze disponibili, con obiettivi realistici e limiti dichiarati con trasparenza. La longevità è un ambito di grande interesse e in rapida evoluzione, ma richiede rigore. Per questo, nella valutazione di una struttura, considero essenziale la capacità di documentare il proprio metodo e di distinguere chiaramente i servizi di benessere dalle prestazioni di carattere medico”.

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